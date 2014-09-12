     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Tanzerloch - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/08/25
UNEN
Forever Winter

29/08/25
IN MOURNING
The Immortal

29/08/25
MANEGARM
Edsvuren

29/08/25
RISING STEEL
Legion of the Grave

29/08/25
DEATHHAMER
Crimson Dawn

29/08/25
SUOTANA
Ounas II

29/08/25
VICIOUS RUMORS
The Devil Asylum

29/08/25
END IT
Wrong Side Of Heaven

29/08/25
SWEET FREEDOM
Blind Leading the Blind

29/08/25
DEEP PURPLE
Rapture of the Deep (20th Anniversary Remix)

CONCERTI

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
BALT HUTTAR: ecco il lyric video di ''Prudare Liebe''
23/08/2025 - 11:52 (50 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
23/08/2025 - 11:52
BALT HUTTAR: ecco il lyric video di ''Prudare Liebe''
17/07/2025 - 21:08
BALT HUTTAR: a settembre il nuovo album, ascolta ''Tanzerloch''
31/10/2018 - 09:39
BALT HUTTAR: online il singolo 'Dating a Witch'
12/09/2014 - 11:24
BALT HUTTAR: EP e lyric video disponibili
ULTIME NOTIZIE
23/08/2025 - 11:44
MEZZROW: in streaming un singolo dal nuovo album ''Embrace the Awakening''
23/08/2025 - 11:38
WOLFHEART: il nuovo EP in uscita in autunno
23/08/2025 - 11:30
CONJURER: previsto per il mese di ottobre il nuovo ''Unself''
23/08/2025 - 11:21
STRANGERS: disponibile un brano da ''Boundless''
23/08/2025 - 11:16
ELECTRIC CALLBOY: disponibile la clip di ''Still Waiting''
22/08/2025 - 17:52
INDUCTION: in streaming il singolo ''Dark Temptation''
22/08/2025 - 17:46
JACK THE JOKER: ''XV'' è il nuovo brano da ''The Devil To Pay In The Backlands''
22/08/2025 - 17:39
THE THEANDER EXPRESSION: presentano ''The Pursuit Of Serenity'' dal nuovo album
22/08/2025 - 17:33
GRYMHEART: disponibile un nuovo singolo
22/08/2025 - 17:29
JORD: pubblicano il nuovo singolo ''Stay''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     