ALESTORM: due date in Italia

Il gruppo folk/power metal Alestorm
sarà in Italia per due date. Mostro Production, The Abyss Booking e Tom Hell’s Night sono fieri di annunciare le due date italiane del tour degli ALESTORM!
Formatisi in Scozia nel 2004, gli ALESTORM hanno trasformato la loro passione per il metal e i pirati in un fenomeno mondiale. Con otto album all’attivo, gli ALESTORM hanno conquistato le classifiche internazionali e si sono affermati come una delle live band più amate al mondo. La loro miscela unica di metal, umorismo e attitudine piratesca li ha resi protagonisti di tour mondiali e show sold out davanti a migliaia di fan.
Oggi, ALESTORM è riconosciuta come la migliore band di pirate metal al mondo ed è pronta a salpare per il tour del nuovo album, “The Thunderfist Chronicles”, pubblicato il 20 giugno per Napalm Records!
Di seguito le date italiane del tour:
9 dicembre 2025 – Orion Arena, Roma
Evento Facebook
10 dicembre 2025 – Hall, Padova
Evento Facebook
Biglietti acquistabili in prevendita al costo di 32 euro + d.p. | possibilità di acquisto a 37 euro in cassa la sera dell’evento, salvo disponibilità
Link Prevendite Roma
Link Prevendite Padova
Vi aspettiamo numerosi!