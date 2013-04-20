     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer del concerto
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

26/08/25
UNEN
Forever Winter

29/08/25
IN MOURNING
The Immortal

29/08/25
MANEGARM
Edsvuren

29/08/25
VICIOUS RUMORS
The Devil Asylum

29/08/25
DEATHHAMER
Crimson Dawn

29/08/25
SUOTANA
Ounas II

29/08/25
DEEP PURPLE
Rapture of the Deep (20th Anniversary Remix)

29/08/25
END IT
Wrong Side Of Heaven

29/08/25
SWEET FREEDOM
Blind Leading the Blind

29/08/25
RISING STEEL
Legion of the Grave

CONCERTI

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
CRYPTOPSY: una data in Italia
26/08/2025 - 10:54 (61 letture)

RECENSIONI
75
50
79
73
87
92
89
ARTICOLI
19/09/2014
Live Report
CRYPTOPSY + DISGORGE + JUNGLE ROT
Circolo Colony, Brescia - 14/09/14
25/04/2013
Live Report
CRYPTOPSY + CATTLE DECAPITATION + DECREPIT BIRTH + Altri
Rock’n’Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 20/04/2013
 
ALTRE NOTIZIE
26/08/2025 - 10:54
CRYPTOPSY: una data in Italia
15/07/2025 - 21:32
CRYPTOPSY: un trailer per la nuova edizione di ''Blasphemy Made Fresh''
11/06/2025 - 17:49
CRYPTOPSY: disponibile la nuova ''Dead Eyes Replete''
14/05/2025 - 21:44
CRYPTOPSY: in streaming ''Malicious Needs''
15/04/2025 - 16:18
CRYPTOPSY: dettagli e singolo del nuovo album ''An Insatiable Violence''
14/06/2024 - 11:38
CRYPTOPSY: firmano con Season of Mist, in arrivo nuova musica e ristampe
19/01/2024 - 08:19
CRYPTOPSY: è deceduto il cantante Martin Lacroix
06/12/2023 - 08:04
CRYPTOPSY: con gli Atheist per quattro concerti
09/08/2023 - 16:29
CRYPTOPSY: in streaming la clip di ''Flayed the Swine''
08/07/2023 - 10:21
CRYPTOPSY: ''As Gomorrah Burns'' è il nuovo album, ascolta ''In Abeyance''
ULTIME NOTIZIE
26/08/2025 - 10:51
TITHE: ecco il video ufficiale di ''Burn The Throne Of God''
26/08/2025 - 10:47
ALESTORM: due date in Italia
26/08/2025 - 10:44
HOODED MENACE: ascolta l'estratto ''Pale Masquerade''
26/08/2025 - 10:40
PEELINGFLESH: dettagli e singolo del nuovo album ''PF Radio 2''
23/08/2025 - 11:52
BALT HUTTAR: ecco il lyric video di ''Prudare Liebe''
23/08/2025 - 11:44
MEZZROW: in streaming un singolo dal nuovo album ''Embrace the Awakening''
23/08/2025 - 11:38
WOLFHEART: il nuovo EP in uscita in autunno
23/08/2025 - 11:30
CONJURER: previsto per il mese di ottobre il nuovo ''Unself''
23/08/2025 - 11:21
STRANGERS: disponibile un brano da ''Boundless''
23/08/2025 - 11:16
ELECTRIC CALLBOY: disponibile la clip di ''Still Waiting''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     