     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Mario Duplantier
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/08/25
END IT
Wrong Side Of Heaven

29/08/25
MANEGARM
Edsvuren

29/08/25
SWEET FREEDOM
Blind Leading the Blind

29/08/25
DEEP PURPLE
Rapture of the Deep (20th Anniversary Remix)

29/08/25
FINNR`S CANE
Finnr`s Cane

29/08/25
ASYMMETRIC UNIVERSE
A Memry and What Came After

29/08/25
DEATHHAMER
Crimson Dawn

29/08/25
SUOTANA
Ounas II

29/08/25
RISING STEEL
Legion of the Grave

29/08/25
HELLOWEEN
Giants & Monsters

CONCERTI

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
GOJIRA: nuovo album previsto per il 2026
26/08/2025 - 17:07 (144 letture)

Duke
Martedì 26 Agosto 2025, 19.59.20
1
... ottima notizia... aspettiamo fiduciosi...🤟
RECENSIONI
55
79
80
80
75
72
80
ARTICOLI
13/12/2016
Live Report
ALTER BRIDGE + GOJIRA + LIKE A STORM
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 09/12/16
27/05/2012
Live Report
METALLICA + MACHINE HEAD + GOJIRA
Stadio Friuli, Udine, 13/05/2012
 
ALTRE NOTIZIE
26/08/2025 - 17:07
GOJIRA: nuovo album previsto per il 2026
11/12/2024 - 19:33
GOJIRA: online il video ufficiale della loro esibizione alle Olimpiadi di Parigi
30/08/2024 - 17:14
GOJIRA: online la versione in studio del brano per le Olimpiadi ''Mea Culpa''
26/07/2024 - 14:14
GOJIRA: parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi
27/10/2023 - 08:09
GOJIRA: stanno lavorando al nuovo album
07/02/2023 - 09:42
GOJIRA: tornano a giugno per un concerto
14/10/2022 - 10:07
GOJIRA: pubblicano il nuovo singolo ''Our Time is Now''
16/02/2022 - 11:33
GOJIRA: annunciata la nuova data a Milano e cambio di location
29/10/2021 - 00:12
GOJIRA: guarda il video di ‘‘Sphinx’’ all’ultimo disco
01/07/2021 - 12:01
GOJIRA: a Milano per una data nel 2022
ULTIME NOTIZIE
27/08/2025 - 15:33
MANEGARM: disponibile il lyric video del brano ''En Blodvittneskrans''
27/08/2025 - 15:30
AIRBORN: ecco il singolo ''Midnight Riders''
27/08/2025 - 15:24
BERGSVRIDEN: presentano un brano dal prossimo disco
27/08/2025 - 15:20
SERJ TANKIAN: in uscita una nuova raccolta
27/08/2025 - 15:15
VERNON REID: ascolta ''Beautiful Bastard''
27/08/2025 - 15:08
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: nuovo album nel 2027
27/08/2025 - 15:03
RONNIE ROMERO: a ottobre il nuovo ''Backbone''
26/08/2025 - 17:23
TABERNACLE: i dettagli di ''The Iron Tabernacle''
26/08/2025 - 17:15
SACRAMENTUM: scomparso il cantante Nisse Karlen
26/08/2025 - 17:04
INDREN: presentano il singolo ''Duskborn''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     