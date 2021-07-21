|
SACRAMENTUM: scomparso il cantante Nisse Karlen
26/08/2025 - 17:15 (217 letture)
Gli svedesi Sacramentum hanno comunicato, attraverso i propri canali social, la scomparsa del cantante e fondatore Nisse Karlén all'età di 50 anni per il suicidio dell'artista.
Come redazione, porgiamo le nostre condoglianze a famigliari e amici del musicista.
Sempre un dolore leggere queste notizie...r.i.p.
dispiace... rip
Penso la depressione sia un disturbo mentale
Ho scritto depressione, poi ho letto problemi di salute mentale, beh, brutta storia comunque.
Spiace un casino. Conosco una persona che è in cura perchè -secondo un medico che l\'assiste- è a rischio suicidio. La cosa mi mette ansia. Ho conosciuto poi varie persone che si sono tolte la vita. Ogni volta che leggo queste notizie il mio pensiero va a loro e ai loro cari, dio b..a, brutta bestia la depressione..
Pensare che l\'avevo incontrato ai tempi un paio di volte .. RIP
Dispiace molto.. Poi il suicidio è terribile
