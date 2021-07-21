SACRAMENTUM: scomparso il cantante Nisse Karlen

26/08/2025



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Sempre un dolore leggere queste notizie...r.i.p. 6 dispiace... rip 5 Penso la depressione sia un disturbo mentale 4 Ho scritto depressione, poi ho letto problemi di salute mentale, beh, brutta storia comunque. 3 Spiace un casino. Conosco una persona che è in cura perchè -secondo un medico che l\'assiste- è a rischio suicidio. La cosa mi mette ansia. Ho conosciuto poi varie persone che si sono tolte la vita. Ogni volta che leggo queste notizie il mio pensiero va a loro e ai loro cari, dio b..a, brutta bestia la depressione.. 2 Pensare che l\'avevo incontrato ai tempi un paio di volte .. RIP 1 Dispiace molto.. Poi il suicidio è terribile