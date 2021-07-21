     
 
Nisse Karlén
SACRAMENTUM: scomparso il cantante Nisse Karlen
26/08/2025 - 17:15 (217 letture)

progster78
Martedì 26 Agosto 2025, 22.14.57
7
Sempre un dolore leggere queste notizie...r.i.p.
fasanez
Martedì 26 Agosto 2025, 21.07.21
6
dispiace... rip
Nhandu chromatus
Martedì 26 Agosto 2025, 19.55.06
5
Penso la depressione sia un disturbo mentale
LAMBRUSCORE
Martedì 26 Agosto 2025, 19.48.58
4
Ho scritto depressione, poi ho letto problemi di salute mentale, beh, brutta storia comunque.
LAMBRUSCORE
Martedì 26 Agosto 2025, 19.46.36
3
Spiace un casino. Conosco una persona che è in cura perchè -secondo un medico che l\'assiste- è a rischio suicidio. La cosa mi mette ansia. Ho conosciuto poi varie persone che si sono tolte la vita. Ogni volta che leggo queste notizie il mio pensiero va a loro e ai loro cari, dio b..a, brutta bestia la depressione..
Legalisedrugsandmurder
Martedì 26 Agosto 2025, 18.21.17
2
Pensare che l\'avevo incontrato ai tempi un paio di volte .. RIP
lisablack
Martedì 26 Agosto 2025, 17.43.13
1
Dispiace molto.. Poi il suicidio è terribile
