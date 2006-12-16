     
 
CRADLE OF FILTH: si separano dal chitarrista Ashok e dalla cantante Zoe Marie Federoff
27/08/2025 - 16:19 (432 letture)

LAMBRUSCORE
Giovedì 28 Agosto 2025, 11.24.18
13
@Lizard hai ragione, mi limito dicendo che mi spiace quando c\'è di mezzo la possibilità di avere figli. Non si dovrebbe giudicare in fretta un comunicato -come ho fatto io- senza conoscere la realtà dei fatti
Broken Arrow
Giovedì 28 Agosto 2025, 11.07.26
12
@Kronos: lo pensavo anche io, con gli ascolti è cresciuto in maniera pazzesca invece, rivelando un valore pari (se non leggermente superiore) alle già validissime uscite precedenti
Kronos
Giovedì 28 Agosto 2025, 9.46.35
11
Sì l\'ultimo album è il peggiore del nuovo corso.
Elluis
Giovedì 28 Agosto 2025, 9.23.22
10
È una di quelle classiche situazioni in cui non si saprà mai come è andata realmente. La coppia ha detto la sua, a un certo punto arriverà la versione di Filth, che sarà ovviamente l’opposto della loro, e si continuerà così senza un senso logico. Preferisco limitarmi alla musica, queste storie secondo me trovano il tempo che trovano.
Kronos
Giovedì 28 Agosto 2025, 8.47.12
9
Infatti non si sa a che mese fosse... Quello licenziato è lui che pensava di finire il tour dopo aver svuotato il sacco con la moglie. Lei li ha mollati proprio mentre si trovavano in Sud America.
Lizard
Giovedì 28 Agosto 2025, 8.20.52
8
Visto che nessuno di noi era presente o sa realmente di cosa stiamo parlando, eviterei di fare commenti e offendere. Ma lo eviterei a prescindere.
LAMBRUSCORE
Giovedì 28 Agosto 2025, 7.14.36
7
D\'accordo con Metal Maniac. Sei incinta e continui un tour? Credo che nessun medico ti possa consigliare una cosa simile. Vai al parco, fai gli esercizi che ti prescrivono, fai quel cazzo che ti dice di fare il medico e adesso dai la colpa agli altri perchè hai perso il bimbo? Mo va\' a cagher, sema. Ho piacere che l\'abbiano cacciata fuori, solo per questo fatto, per il lato musicale non posso esprimermi perchè sono affari loro
Kronos
Mercoledì 27 Agosto 2025, 21.31.04
6
Questa non c\'ha voglia di fare un cazzo... Gli aborti spontanei sono frequenti. Comunque lui è peggio di lei che suonava anche le tastiere...
Metal Maniac
Mercoledì 27 Agosto 2025, 20.20.29
5
Lei così ha detto... Non sarà per colpa di Dani, ma non credo che se lo sia inventato, sarà vero... La questione piuttosto è un\'altra: il marito è entrato nella band 8 anni prima di lei, possibile che non l\'abbia mai informata sui contratti? E poi, se sai di essere incinta magari eviti di andare in tour, e te ne stai a casa bella buona buona facendoti sostituire fino al termine della gravidanza... O sbaglio? Ma poi che te lo dico a fare... Alessandra Amoroso ci vuole partorire direttamente sul palco, non s\'arrende fino all\'ultimo, mostrando sto cazzo di pancione a destra e a manca!
LAMBRUSCORE
Mercoledì 27 Agosto 2025, 20.17.34
4
Situazione di smerda...
Shock
Mercoledì 27 Agosto 2025, 18.42.59
3
Certo come no, l\'aborto per colpa di Dani.... Basta leggere bene per sapere le cose.
Metal Maniac
Mercoledì 27 Agosto 2025, 18.37.52
2
Direi che l\'hanno \"smerdato\" per bene! (non potevo resistere)... Ma la situazione è molto più pesante: lei ha dichiarato anche che ha avuto un aborto spontaneo mentre era in tour, perdendo il loro primo figlio, per le condizioni difficili e stressanti a cui era costretta a sottoporsi... Mah, vedremo cosa succederà, certo è che qua volano gli stracci!
Shock
Mercoledì 27 Agosto 2025, 17.52.00
1
Gran bella coppia di deficienti.
