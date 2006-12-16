|
CRADLE OF FILTH: si separano dal chitarrista Ashok e dalla cantante Zoe Marie Federoff
27/08/2025 - 16:19 (432 letture)
I blackster Cradle of Filth hanno licenziato il chitarrista Marek "Ashok" Šmerda, scegliendo di continuare l'attuale tour senza di lui, e quindi con un solo chitarrista, in attesa di trovare un sostituto.
Nella giornata di ieri, 26 agosto 2025, Ashok aveva criticato la band e il suo staff, affermando l'intenzione di lasciare il gruppo alla fine del The Screaming of the Américas Tour, al momento in corso in America latina. Pochi giorni prima, la moglie di Ashok, ovverosia la cantante Zoë M. Federoff, aveva anch'essa abbandonato i compagni di formazione, dopo essere stata al microfono del gruppo per gli ultimi tre anni. Parlando per entrambi, il chitarrista ha affermato via social media che sia lui sia la moglie avevano ritenuto che i membri del gruppo avessero comportamenti poco professionali, non avessero cura gli uni degli altri e che i proventi non ripagassero adeguatamente lo stress e l'impegno profuso nell'attività della band. Ancora, Ashok aveva confermato di aver richiesto la cancellazione del suo nome dai crediti dei prossimi brani che la band farà uscire, tra cui la chiacchierata collaborazione con il cantante pop Ed Sheeran, non approvando il fatto che il brano, originariamente inteso come singolo prodotto per beneficenza, divenisse - a quanto rivelato - parte del prossimo disco del gruppo.
Nello stesso post, Ashok aveva comunque affermato la volontà di concludere il tour per rispetto verso i fan e verso gli amici rimasti tra il gruppo e la crew di supporto.
A quanto pare, questa volontà non è stata tenuta in considerazione dal resto della band, con il cantante e leader Dani Filth che ha chiesto ai fan di pazientare, perchè luce sulla faccenda verrà fatta al termine del tour corrente.
Rimaniamo in attesa di conoscere il futuro dei Cradle of Filth.
13
@Lizard hai ragione, mi limito dicendo che mi spiace quando c\'è di mezzo la possibilità di avere figli. Non si dovrebbe giudicare in fretta un comunicato -come ho fatto io- senza conoscere la realtà dei fatti
12
@Kronos: lo pensavo anche io, con gli ascolti è cresciuto in maniera pazzesca invece, rivelando un valore pari (se non leggermente superiore) alle già validissime uscite precedenti
11
Sì l\'ultimo album è il peggiore del nuovo corso.
10
È una di quelle classiche situazioni in cui non si saprà mai come è andata realmente. La coppia ha detto la sua, a un certo punto arriverà la versione di Filth, che sarà ovviamente l’opposto della loro, e si continuerà così senza un senso logico. Preferisco limitarmi alla musica, queste storie secondo me trovano il tempo che trovano.
9
Infatti non si sa a che mese fosse... Quello licenziato è lui che pensava di finire il tour dopo aver svuotato il sacco con la moglie. Lei li ha mollati proprio mentre si trovavano in Sud America.
8
Visto che nessuno di noi era presente o sa realmente di cosa stiamo parlando, eviterei di fare commenti e offendere. Ma lo eviterei a prescindere.
7
D\'accordo con Metal Maniac. Sei incinta e continui un tour? Credo che nessun medico ti possa consigliare una cosa simile. Vai al parco, fai gli esercizi che ti prescrivono, fai quel cazzo che ti dice di fare il medico e adesso dai la colpa agli altri perchè hai perso il bimbo? Mo va\' a cagher, sema. Ho piacere che l\'abbiano cacciata fuori, solo per questo fatto, per il lato musicale non posso esprimermi perchè sono affari loro
6
Questa non c\'ha voglia di fare un cazzo... Gli aborti spontanei sono frequenti. Comunque lui è peggio di lei che suonava anche le tastiere...
5
Lei così ha detto... Non sarà per colpa di Dani, ma non credo che se lo sia inventato, sarà vero... La questione piuttosto è un\'altra: il marito è entrato nella band 8 anni prima di lei, possibile che non l\'abbia mai informata sui contratti? E poi, se sai di essere incinta magari eviti di andare in tour, e te ne stai a casa bella buona buona facendoti sostituire fino al termine della gravidanza... O sbaglio? Ma poi che te lo dico a fare... Alessandra Amoroso ci vuole partorire direttamente sul palco, non s\'arrende fino all\'ultimo, mostrando sto cazzo di pancione a destra e a manca!
4
Situazione di smerda...
3
Certo come no, l\'aborto per colpa di Dani.... Basta leggere bene per sapere le cose.
2
Direi che l\'hanno \"smerdato\" per bene! (non potevo resistere)... Ma la situazione è molto più pesante: lei ha dichiarato anche che ha avuto un aborto spontaneo mentre era in tour, perdendo il loro primo figlio, per le condizioni difficili e stressanti a cui era costretta a sottoporsi... Mah, vedremo cosa succederà, certo è che qua volano gli stracci!
1
Gran bella coppia di deficienti.
|