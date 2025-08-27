NINE TREASURES: ad ottobre esce ''Seeking the absolute'', ecco dettagli e singolo

|
I cinesi Nine Treasures hanno annunciato per il 24 ottobre 2025 il loro quinto disco, Seeking the Absolute, il primo per l'etichetta Metal Blade Records.
A sinistra trovate la copertina, mentre qui sotto i titoli delle canzoni che comporranno la nuova fatica in studio della band di origine mongola:
1. Until Now
2. Indecision
3. Yellow-Black Storm
4. Steel Falcon
5. Real Dream
6. The Ultimate Evolution
7. Just like You
8. Lonely Old Horse
9. Seeking the Absolute
Di seguito trovate il video di Real Dream: