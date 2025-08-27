     
 
La copertina del disco
DISCHI IN USCITA

29/08/25
SUOTANA
Ounas II

29/08/25
IN MOURNING
The Immortal

29/08/25
MANEGARM
Edsvuren

29/08/25
FINNR`S CANE
Finnr`s Cane

29/08/25
RISING STEEL
Legion of the Grave

29/08/25
VICIOUS RUMORS
The Devil Asylum

29/08/25
DEEP PURPLE
Rapture of the Deep (20th Anniversary Remix)

29/08/25
SWEET FREEDOM
Blind Leading the Blind

29/08/25
ASYMMETRIC UNIVERSE
A Memry and What Came After

29/08/25
END IT
Wrong Side Of Heaven

CONCERTI

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
NINE TREASURES: ad ottobre esce ''Seeking the absolute'', ecco dettagli e singolo
28/08/2025 - 15:28 (85 letture)

ALTRE NOTIZIE
28/08/2025 - 15:28
NINE TREASURES: ad ottobre esce ''Seeking the absolute'', ecco dettagli e singolo
ULTIME NOTIZIE
28/08/2025 - 22:04
SUOTANA: online il singolo ''Winter Visions''
28/08/2025 - 21:59
ELLENDE: in arrivo a gennaio il nuovo album ''Zerfall''
28/08/2025 - 21:52
TERRA ATLANTICA: disponibile il lyric video di ''Caribbean Shores''
28/08/2025 - 21:43
LES BATARDS DU ROI: firmano con Les Acteurs de l'Ombre Productions
28/08/2025 - 21:35
ELLEREVE: a novembre il nuovo ''Umbra'', ecco ''The Veil of Your Death''
28/08/2025 - 15:43
ELLEFSON-SOTO: il video di ''Vengeance'' con Tim Ripper Owens
28/08/2025 - 15:38
THRICE: ascolta ''Albatross'' dal nuovo ''Horizons/West''
27/08/2025 - 20:44
VIGLJOS: in streaming un brano dal nuovo album
27/08/2025 - 16:19
CRADLE OF FILTH: si separano dal chitarrista Ashok e dalla cantante Zoe Marie Federoff
27/08/2025 - 16:11
AVATAR: i primi dettagli e un nuovo singolo da ''Don't Go in the Forest''
 
