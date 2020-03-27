IGORRR: guarda il videoclip di ''Headbutt''

29/08/25
SUOTANA
Ounas II
29/08/25
IN MOURNING
The Immortal
29/08/25
MANEGARM
Edsvuren
29/08/25
DEATHHAMER
Crimson Dawn
29/08/25
RISING STEEL
Legion of the Grave
29/08/25
VICIOUS RUMORS
The Devil Asylum
29/08/25
SWEET FREEDOM
Blind Leading the Blind
29/08/25
DEEP PURPLE
Rapture of the Deep (20th Anniversary Remix)
29/08/25
ASYMMETRIC UNIVERSE
A Memry and What Came After
29/08/25
HELLOWEEN
Giants & Monsters
30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO
05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)