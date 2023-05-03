FRANTIC FEST: online i blind tickets per l'edizione 2026

|
Lo staff del Frantic Fest
ha messo disponibili i blind tickets per l'edizione 2026 del festival che si svolgerà tra il 13 e il 15 agosto 2025 sempre al TikiTaka Village
di Francavilla Al Mare. Dopo il buon riscontro dell’edizione 2025 appena conclusa, che ha portato in Abruzzo nomi del calibro di CARCASS, IHSAHN, ZEAL & ARDORe LEPROUS tra gli altri, il Frantic Fest conferma la prossima edizione che si terrà sempre nella settimana di Ferragosto al Tikitaka Village di Francavilla al Mare (CH).
Al momento la line-up è ancora da annunciare, ma per chi volesse supportare il fest ed accaparrarsi i pochi blind ticket rimasti, il link da seguire è questo:
Prevendite ufficiali disponibili su DICE
Blind Ticket abbonamento – Frantic Fest 2026
Disponibili:
200 “Regular”
50 “Supporter Ticket”: include la t-shirt ufficiale Supporter 2026.
Frantic Fest 2026
13-14-15 agosto
Tikitaka Village – Contrada Valle Anzuca
Francavilla al mare (CH) – Abruzzo
Frantic Fest
No Sun Music
ERocks Productions
Skeptic Events