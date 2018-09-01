STILLBIRTH: dettagli e singolo del nuovo album ''Survival Protocol'', una data in Italia

Il gruppo brutal death Stillbirth
pubblicherà il nuovo album Survival Protocol
il 31 ottobre 2025 tramite Reigning Phoenix Music
.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:1. Existence Erased
2. Trapped in Darkness
3. Throne of Bones
4. Apex Predator
5. Baptized in Blood
6. Cult of the Green
7. Sacrificial Slaughter
8. The Survival Protocol
9. Kill to Rule
Inoltre la band sarà in Italia per un concerto.
Mercoledì 1 ottobre 2025
@Slaughter Club
- Paderno Dugnano (MI)
Via Angelo Tagliabue, 4STILLBIRTH
+DEHUMANIZING ITATRAIN WORSHIP
+ EMBRACE YOUR PUNISHMENT
+PHRYMERIAL
Biglietti disponibili qui
.
È online il videoclip di Sacrificial Slaughter
.