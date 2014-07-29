POSSESSED: due date con Terrorizer e Massacre

|
I Possessed
suoneranno in Italia per due date in occasione del tour europeo insieme ai Terrorizer
e ai Massacre
. Quest’inverno, ERP Live presenta con orgoglio l’attesissimo ritorno di Morbidfest 2025, un mostruoso tour metal estremo con i leggendari POSSESSED, TERRORIZER e MASSACRE.
Questa edizione di Morbidfest segna una celebrazione storica, con i POSSESSED che onorano il 40° anniversario del loro rivoluzionario debutto “Seven Churches“, mentre i TERRORIZER eseguiranno uno speciale set “World Downfall“.
A unirsi alla devastazione ci sono MASSACRE, NIGHTFALL e ATER, che aggiungono furia oscura e oscurità melodica a una formazione già schiacciante.
Questi tre titani del death metal saranno in Italia con due imperdibili appuntamenti:
15 Dicembre 2025
Magazzini Generali – Milano
16 Dicembre 2025
Orion Live club – Ciampino (Roma)
Biglietti in vendita da ora su TicketOne a questo indirizzo