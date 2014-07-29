     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer delle date
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/09/25
BINARY ORDER
Thrown Away

05/09/25
SPEED QUEEN
...with a Bang!

05/09/25
JORD
Emellan Träden

05/09/25
VIOLATOR
Unholy Retribution

05/09/25
GLENN HUGHES
Into the Fade

05/09/25
FAUN
HEX

05/09/25
RITUAL MASS
Cascading Misery

05/09/25
FM
Brotherhood

05/09/25
LA DISPUTE
No One Was Driving the Car

05/09/25
ELEINE
We Stand United [EP]

CONCERTI

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
POSSESSED: due date con Terrorizer e Massacre
29/08/2025 - 17:33 (72 letture)

RECENSIONI
89
95
ARTICOLI
06/12/2016
Live Report
POSSESSED + BELPHEGOR + ABSU
Circolo Colony, Brescia, 03/12/2016
29/07/2014
Live Report
POSSESSED + Guest
CIRCOLO MAGNOLIA, SEGRATE (MI) - 24/07/14
 
ALTRE NOTIZIE
29/08/2025 - 17:33
POSSESSED: due date con Terrorizer e Massacre
04/12/2023 - 11:42
POSSESSED: in studio di registrazione nel 2024
26/02/2023 - 10:24
TORTURE SQUAD: pubblicano il live video di ''Possessed By Horror''
10/02/2023 - 17:40
LUPPOLO IN ROCK: dentro i Possessed
01/04/2022 - 18:47
GENGIS KHAN: in streaming la clip di un brano da ''Possessed by the Moon''
12/02/2021 - 18:21
POWERWOLF: prevista per aprile la riedizione in vinile di ''Blessed & Possessed''
23/05/2019 - 16:26
POSSESSED: guarda il video di ''Graven''
12/04/2019 - 17:53
POSSESSED: disponibile il live video di ''Shadowcult''
15/03/2019 - 17:12
POSSESSED: in arrivo il nuovo ''Revelations of Oblivion'', ascolta un brano
28/02/2019 - 18:57
POSSESSED: aggiunta una nuova data
ULTIME NOTIZIE
29/08/2025 - 19:16
MYSTIC CIRCLE: disponibile un nuovo singolo
29/08/2025 - 19:11
INDREN: ascolta tutto ''Duskborn''
29/08/2025 - 17:38
JESUS PIECE: si sono sciolti
29/08/2025 - 12:04
CHAT PILE: in arrivo il disco collaborativo con Hayden Pedigo ''In the Earth Again''
29/08/2025 - 12:00
STILLBIRTH: dettagli e singolo del nuovo album ''Survival Protocol'', una data in Italia
29/08/2025 - 11:56
RUNEMAGICK: il lyric video di ''Wyrd Unwoven''
29/08/2025 - 11:48
FRANTIC FEST: online i blind tickets per l'edizione 2026
29/08/2025 - 11:45
STONED JESUS: guarda il video di ''Low'' dal nuovo album
29/08/2025 - 11:42
DYING WISH: ecco il videoclip di ''Revenge In Carnage''
29/08/2025 - 11:38
BETHLEHEM: è deceduto il fondatore Jürgen Bartsch
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     