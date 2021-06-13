     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/09/25
BINARY ORDER
Thrown Away

05/09/25
SPEED QUEEN
...with a Bang!

05/09/25
JORD
Emellan Träden

05/09/25
VIOLATOR
Unholy Retribution

05/09/25
GLENN HUGHES
Into the Fade

05/09/25
FAUN
HEX

05/09/25
RITUAL MASS
Cascading Misery

05/09/25
FM
Brotherhood

05/09/25
LA DISPUTE
No One Was Driving the Car

05/09/25
ELEINE
We Stand United [EP]

CONCERTI

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
VERSENGOLD: in streaming un nuovo brano
30/08/2025 - 20:45 (45 letture)

ALTRE NOTIZIE
30/08/2025 - 20:45
VERSENGOLD: in streaming un nuovo brano
04/07/2025 - 14:04
VERSENGOLD: presentano il singolo ''Klabauterfrau''
30/10/2024 - 09:33
VERSENGOLD: ascolta la nuova ''Rudelstrudel''
06/08/2024 - 16:56
VERSENGOLD: pubblicato il singolo in inglese ''The Devil is a Barmaid''
13/11/2023 - 21:05
VERSENGOLD: guarda il video di ''Sally O'Brien''
18/12/2021 - 17:30
VERSENGOLD: la clip di ''Die Letzte Runde''
01/12/2021 - 17:22
VERSENGOLD: ecco ''Windsbraut'' dal prossimo disco
05/10/2021 - 16:08
VERSENGOLD: disponibile un altro singolo dal nuovo album
13/08/2021 - 20:30
VERSENGOLD: in streaming ''Was Kost die Welt'' dal nuovo album
13/06/2021 - 16:07
VERSENGOLD: presentano il primo estratto dal prossimo disco
ULTIME NOTIZIE
30/08/2025 - 21:17
BRAINSTORM: pubblicata la cover di ''The Boys of Summer'' di Don Henley
30/08/2025 - 21:11
PARADOX: in streaming ''Fragrance of Violence''
30/08/2025 - 21:04
NEAL MORSE: in arrivo a ottobre il nuovo disco
30/08/2025 - 20:51
CRYSTAL VIPER: annunciano lo scioglimento
30/08/2025 - 20:40
OUTLAW: presentano il singolo ''Through the Infinite Darkness''
29/08/2025 - 19:16
MYSTIC CIRCLE: disponibile un nuovo singolo
29/08/2025 - 19:11
INDREN: ascolta tutto ''Duskborn''
29/08/2025 - 17:38
JESUS PIECE: si sono sciolti
29/08/2025 - 17:33
POSSESSED: due date con Terrorizer e Massacre
29/08/2025 - 12:04
CHAT PILE: in arrivo il disco collaborativo con Hayden Pedigo ''In the Earth Again''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     