SEPULTURA: nuovo EP nel 2026
02/09/2025 - 10:16 (309 letture)
I brasiliani Sepultura pubblicheranno nel 2026 un EP con quattro inediti.
A rivelarlo è stato il chitarrista Andreas Kisser durante il Mystic Festival di Gdańsk, in Polonia; il musicista ha spiegato come la band abbia già registrato i quattro nuovi brani, che per la prima volta vedranno impegnato il nuovo batterista Greyson Nekrutman, entrato in formazione nel 2024 per sostituire Eloy Casagrande.
Il materiale è al momento in fase di missaggio, e i brani non dispongono ancora di un titolo ufficiale.
Rimaniamo in attesa di nuove informazioni.
9
hanno visto.il profumo dei soldi.... per me no cavalera no sepultura no party
8
Quadra effettivamente un ottimo disco, forse il migliore dell\'era post Max...
7
I Sepultura senza Max sono come i Nomadi senza Augusto..
6
Vabbè, a parte le solite rimpatriate alle quali ormai siamo abituati, Quadra e Machine messiah sono stati due gran disconi. Ma secondo me il tempo è finito anche per loro.
5
Imbarazzanti..!!! NO CAVALERA, NO SEPULTURA !!!
4
Sarò disfattista ma per quanto abbiano il diritto di andare avanti ormai col gruppo Cavalera nei paraggi beh...
3
Ridicoli
2
Ma non hanno annunciato la fine del gruppo?
1
ma non stanno facendo il tour di addio?
