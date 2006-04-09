     
 
SEPULTURA: nuovo EP nel 2026
02/09/2025 - 10:16 (309 letture)

rob83
Mercoledì 3 Settembre 2025, 1.14.55
9
hanno visto.il profumo dei soldi.... per me no cavalera no sepultura no party
DaveHc
Martedì 2 Settembre 2025, 22.50.59
8
Quadra effettivamente un ottimo disco, forse il migliore dell\'era post Max...
LUCIO 77
Martedì 2 Settembre 2025, 22.35.18
7
I Sepultura senza Max sono come i Nomadi senza Augusto..
Galilee
Martedì 2 Settembre 2025, 20.28.35
6
Vabbè, a parte le solite rimpatriate alle quali ormai siamo abituati, Quadra e Machine messiah sono stati due gran disconi. Ma secondo me il tempo è finito anche per loro.
lethalzorker
Martedì 2 Settembre 2025, 16.31.58
5
Imbarazzanti..!!! NO CAVALERA, NO SEPULTURA !!!
Rain ex Area
Martedì 2 Settembre 2025, 14.53.24
4
Sarò disfattista ma per quanto abbiano il diritto di andare avanti ormai col gruppo Cavalera nei paraggi beh...
DEWID
Martedì 2 Settembre 2025, 14.30.59
3
Ridicoli
Buried Alive
Martedì 2 Settembre 2025, 13.50.31
2
Ma non hanno annunciato la fine del gruppo?
glas
Martedì 2 Settembre 2025, 13.32.18
1
ma non stanno facendo il tour di addio?
ARTICOLI
12/01/2020
Intervista
SEPULTURA
Battagliera gentilezza
12/03/2018
Intervista
SEPULTURA
Un nuovo inizio
26/02/2017
Live Report
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 21/02/2017
13/11/2013
Intervista
SEPULTURA
La passione di una vita
21/07/2007
Live Report
SEPULTURA + MEDIA SOLUTION + CONCRETE BLOCK + MOTH`S CIRCLE FLIGHT
Altromondo, Elba, 29/06/2007
16/09/2006
Live Report
SEPULTURA + IN FLAMES
New Age, Roncade, 09/04/2006
 
ALTRE NOTIZIE
02/09/2025 - 10:16
SEPULTURA: nuovo EP nel 2026
29/05/2024 - 00:10
CAVALERA: i dettagli dell'edizione riregistrata di ''Schizophrenia'' dei Sepultura
28/02/2024 - 00:28
SEPULTURA: fuori Eloy Casagrande, ecco il sostituto
10/12/2023 - 22:30
SEPULTURA: annunciano il ritiro dalle scene
03/02/2022 - 13:23
ABSENT IN BODY: nuovo gruppo con membri di Neurosis, Amenra e Sepultura
17/09/2020 - 19:34
SEPULTURA: svelata la clip di ''Guardians of Earth''
25/06/2020 - 00:57
THE TROOPS OF DOOM: nuovo gruppo guidato dall’ex-Sepultura Jairo ''Tormentor'' Guedz
07/02/2020 - 17:42
SEPULTURA: online il video di ''Means To An End''
20/12/2019 - 11:32
SEPULTURA: ascolta la nuova ''Last Time''
08/11/2019 - 19:37
SEPULTURA: ''Quadra'' uscirà a febbraio, ecco il singolo ''Isolation''
