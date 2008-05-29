     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/09/25
BINARY ORDER
Thrown Away

05/09/25
ELEINE
We Stand United [EP]

05/09/25
IMPERIALIST
Prime

05/09/25
GLENN HUGHES
Into the Fade

05/09/25
VIOLATOR
Unholy Retribution

05/09/25
RITUAL MASS
Cascading Misery

05/09/25
FAUN
HEX

05/09/25
FM
Brotherhood

05/09/25
GREEN CARNATION
The Shores of Melancholia

05/09/25
LA DISPUTE
No One Was Driving the Car

CONCERTI

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
EQUILIBRIUM: il video ufficiale della nuova ''Bloodwood''
03/09/2025 - 11:32 (65 letture)

RECENSIONI
50
47
s.v.
71
72
80
ARTICOLI
29/05/2008
Intervista
EQUILIBRIUM
Parla Helge Stang
 
ALTRE NOTIZIE
03/09/2025 - 11:32
EQUILIBRIUM: il video ufficiale della nuova ''Bloodwood''
15/10/2024 - 17:06
EQUILIBRIUM: online il live video di ''Gnosis''
14/08/2024 - 21:16
EQUILIBRIUM: guarda il video del nuovo brano ''Gnosis''
12/08/2024 - 17:38
EQUILIBRIUM: si separano dal bassista Skar
24/11/2023 - 18:06
EQUILIBRIUM: ecco il nuovo singolo ''Cerulean Skies''
23/11/2023 - 08:47
ROBSE: presentata la nuova band dell'ex-cantante degli Equilibrium
02/09/2023 - 12:23
EAGON: firmano con Wanikiya Record per pubblicare ''Equilibrium''
09/07/2023 - 13:27
EQUILIBRIUM: il video ufficiale di ''Shelter''
02/12/2022 - 22:46
SUASION: ecco la clip di ''Equilibrium'' e i dettagli dell'album ''The Infinite''
03/10/2022 - 00:36
SILENTLIE: disponibile la clip di ''Equilibrium'', titletrack del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
03/09/2025 - 17:15
IMPERIALIST: tutto il nuovo album ''Prime'' in streaming
03/09/2025 - 17:13
ORBIT CULTURE: ascolta la nuova ''Nerve''
03/09/2025 - 17:10
IMPUREZA: il video ufficiale di ''Covadonga''
03/09/2025 - 11:40
VACUA: annunciato il debutto ''Mater''
03/09/2025 - 11:37
BLOOD OFFER: dettagli e singolo del debutto ''All That Dies… Is Forsaken''
03/09/2025 - 11:29
RITUAL MASS: ascolta il debutto ''Cascading Misery''
02/09/2025 - 11:43
WALDGEFLUSTER: i dettagli di ''Knochengesänge'' e ''Knochengesänge II''
02/09/2025 - 11:43
VANISHMENT: ecco un brano dal nuovo album
02/09/2025 - 11:30
SINTAGE: ascolta ''Beyond the Thunderdome''
02/09/2025 - 10:48
VICTORY: firmano con SPV/Steamhammer per il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     