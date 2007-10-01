     
 
AGNOSTIC FRONT: annunciato il nuovo album ''Echoes In Eternity''
04/09/2025 - 10:47 (103 letture)

Rain ex Area
Giovedì 4 Settembre 2025, 13.28.17
2
Ah ok primo album con la RP... prima ascolterò visto che per me dopo One Voice di roba bella bella non ne hanno più fatta. @Lambru, Lui secondo me é dai tempi dei dischi con la Epitaph che ha una voce che non mi piace più.
LAMBRUSCORE
Giovedì 4 Settembre 2025, 11.17.46
1
Sono sicuro che musicalmente mi piacerà .Peccato però che da anni Ruggero Miretti mi sembra abbia una voce somigliante al motore di un Superbravo scarburato
RECENSIONI
65
71
80
83
77
83
82
80
ARTICOLI
06/11/2022
Live Report
AGNOSTIC FRONT + CHARGER + SPIRIT WORLD + LAST HOPE
Circolo Magnolia, Milano (MI), 24/10/2022
10/04/2015
Intervista
AGNOSTIC FRONT
Il sogno americano è morto
01/10/2007
Intervista
AGNOSTIC FRONT
Parla Roger Miret
 
