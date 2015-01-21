HYPERWULFF: ad ottobre il nuovo EP ''Addendum Two''

|
Gli Hyperwülff pubblicheranno il nuovo EP Addendum Two il 24 ottobre 2025 tramite Overdrive Records.
A tre anni di distanza dall’ultimo album “Volume Three: Burrowing Kingdoms” (Overdrive Records, 2022) arriva “Addendum Two”, il secondo capitolo della serie di EP spin-off degli HYPERWÜLFF. Un lavoro parallelo (chiamato – non a caso – Addendum) che approfondisce le contaminazioni sintetiche che da sempre arricchiscono il sound del duo, contestualizzandole maggiormente all’interno della macro-narrazione costruita nel corso dei lavori precedenti.
Partendo dall’ultimo Volume Three, la band prosegue ad esplorare i propri confini sonori dandosi carta bianca rispetto all’impostazione utilizzata per i dischi della main-line
Sono cinque i nuovi brani presentati da The Sarge e The Wülff, e fanno da sottofondo ad un mini gioco da tavolo che riprende tre episodi della saga ambientata su Erion e Ktolon. Lo scenario trae ispirazione dalla fantascienza vintage (Ursula K. Le Guin, Frank Herbert, Ray Bradbury) in chiave fantasy e DIY-punk. Le sonorizzazioni, a base di sintetizzatori, possono ricordare un certo dungeon-synth dal respiro più cosmic-kraut, con incursioni nell’industrial e nel dark-ambient.
“Addendum Two” non è un semplice ‘’intermezzo’’, ma una vera e propria esperienza immersiva.
Ascolta “Arrival of The Great Machine”:
Il packaging riprende le vecchie custodie delle cartucce Sega Mega Drive, e include una tape, tre schede di gioco, un dado e un tarocco a sorte tra tre varianti. Le schede di gioco consistono in piccole avventure in stile dungeon-crawler, con una mappa e un regolamento per ciascuna missione, giocabili in solitaria oppure in team, dove bisognerà tentarle tutte per sopravvivere alla furia dei nemici e alle minacce in agguato ad ogni angolo.
Un all-in-one che permetterà ai pathgrinders di immergersi più in profondità nell’universo di Hyperwülff.
Edizione esclusiva su musicassetta in uscita il 24 ottobre 2025 via Overdrive Records.