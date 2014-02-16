     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/09/25
BINARY ORDER
Thrown Away

05/09/25
FM
Brotherhood

05/09/25
FAUN
HEX

05/09/25
GREEN CARNATION
The Shores of Melancholia

05/09/25
GLENN HUGHES
Into the Fade

05/09/25
RITUAL MASS
Cascading Misery

05/09/25
ELEINE
We Stand United [EP]

05/09/25
SPEED QUEEN
...with a Bang!

05/09/25
JORD
Emellan Träden

05/09/25
BLOOD OFFER
All That Dies… Is Forsaken

CONCERTI

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
HERETOIR: ecco il video ufficiale di ''You Are The Night''
04/09/2025 - 11:03 (56 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
04/09/2025 - 11:03
HERETOIR: ecco il video ufficiale di ''You Are The Night''
19/08/2025 - 20:34
HERETOIR: i dettagli di ''Solastalgia'' e il singolo ''Season of Grief''
23/07/2025 - 10:39
HERETOIR: a settembre il nuovo ''Solastalgia'', guarda un video
03/10/2023 - 12:01
HERETOIR: tutto il nuovo ''Nightsphere'' in streaming
16/05/2023 - 11:13
HERETOIR: tutto il nuovo EP ''Wastelands'' in streaming
13/04/2023 - 09:53
HERETOIR: guarda il video di ''Wastelands''
16/03/2023 - 08:20
HERETOIR: a maggio il nuovo EP ''Wastelands'', guarda il video di ''Anima''
19/12/2016 - 11:51
HERETOIR: svelati i dettagli dell'ultimo abum
26/05/2015 - 11:12
HERETOIR: al lavoro su 'The Circle'
16/02/2014 - 13:04
HERETOIR: ascolta in streaming un nuovo brano
ULTIME NOTIZIE
04/09/2025 - 10:56
HYPERWULFF: ad ottobre il nuovo EP ''Addendum Two''
04/09/2025 - 10:52
PERTURBATOR: online l'audio di ''Mors Ultima Ratio''
04/09/2025 - 10:50
BETWEEN THE BURIED AND ME: il video ufficiale di ''The Blue Nowhere''
04/09/2025 - 10:47
AGNOSTIC FRONT: annunciato il nuovo album ''Echoes In Eternity''
04/09/2025 - 08:39
THE RUINS OF BEVERAST: svelano i primi dettagli del nuovo album
04/09/2025 - 08:30
DOLMEN GATE: previsto per ottobre il nuovo ''Echoes of Ancient Tales''
03/09/2025 - 22:17
SIENA ROOT: il live video di ''Tales of Independence''
03/09/2025 - 22:09
HOWLING GIANT: i dettagli e il primo singolo del nuovo ''Crucible & Ruin''
03/09/2025 - 22:01
ALTER BRIDGE: guarda il video di ''Silent Divide''
03/09/2025 - 17:15
IMPERIALIST: tutto il nuovo album ''Prime'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     