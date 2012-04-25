     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Steelbound - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/09/25
MORTAL SCEPTER
Ethereal Dominance

12/09/25
DANCE GAVIN DANCE
Pantheon

12/09/25
DAUGHTRY
Shock to the System (Part Two)

12/09/25
BETWEEN THE BURIED AND ME
The Blue Nowhere

12/09/25
DEMON HUNTER
There Was a Light Here

12/09/25
BERGSVRIDEN
I Haggans Afton

12/09/25
ARJEN LUCASSEN
Songs No One Will Hear

12/09/25
YEAR OF THE COBRA
Trivia Goddess

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

12/09/25
SWEET SAVAGE
Bang

CONCERTI

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
BATTLE BEAST: presentano il singolo ''Angel of Midnight''
05/09/2025 - 19:14 (53 letture)

RECENSIONI
62
45
67
68
ARTICOLI
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2012
Live Report
NIGHTWISH + BATTLE BEAST + EKLIPSE
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/04/2012
 
ALTRE NOTIZIE
05/09/2025 - 19:14
BATTLE BEAST: presentano il singolo ''Angel of Midnight''
06/08/2025 - 20:46
BATTLE BEAST: ascolta il singolo ''Here We Are''
04/06/2025 - 16:31
BATTLE BEAST: svelano la copertina e la titletrack del nuovo ''Steelbound''
02/06/2025 - 10:09
BATTLE BEAST: a dicembre una data in Italia
08/05/2025 - 11:33
BATTLE BEAST: il videoclip del nuovo singolo ''Last Goodbye''
11/04/2025 - 11:08
BATTLE BEAST: in streaming il live video di ''Eden''
14/03/2025 - 17:06
BATTLE BEAST: ecco un brano dal nuovo live album
22/02/2025 - 19:18
BATTLE BEAST: ad aprile il nuovo live album
17/02/2025 - 17:16
BATTLE BEAST: una data a Trezzo sull'Adda
13/05/2024 - 11:45
BATTLE BEAST: iniziati i lavori per il nuovo album
ULTIME NOTIZIE
05/09/2025 - 19:25
LORD OF THE LOST: in streaming il singolo ''Raveyard'' dal nuovo album
05/09/2025 - 19:21
ARCANE TALES: pubblicano un nuovo singolo
05/09/2025 - 19:17
GLASYA: ascolta ''Fear'' dall'omonimo album
05/09/2025 - 09:50
STARLIGHT RITUAL: a ottobre il nuovo ''Rogue Angels'', ecco un brano
04/09/2025 - 11:03
HERETOIR: ecco il video ufficiale di ''You Are The Night''
04/09/2025 - 10:56
HYPERWULFF: ad ottobre il nuovo EP ''Addendum Two''
04/09/2025 - 10:52
PERTURBATOR: online l'audio di ''Mors Ultima Ratio''
04/09/2025 - 10:50
BETWEEN THE BURIED AND ME: il video ufficiale di ''The Blue Nowhere''
04/09/2025 - 10:47
AGNOSTIC FRONT: annunciato il nuovo album ''Echoes In Eternity''
04/09/2025 - 08:39
THE RUINS OF BEVERAST: svelano i primi dettagli del nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     