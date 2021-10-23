GLASYA: ascolta ''Fear'' dall'omonimo album

|
Tramite il player sottostante è possibile vedere il video di Fear, brano dei power metaller italiani Glasya e titletrack del loro nuovo album in uscita il 24 ottobre per la Scarlet Records.
Il brano vede inoltre la partecipazione di Fernando Ribeiro dei Moonspell.
Tracklist:
01. Fear
02. Hunt of the Haunted
03. In Debris
04. Stuck in a Cobweb
05. Glimpse of Memory
06. Rising Wildfire
07. In a Flooding Room
08. The Cold of Dark
09. Rescue
10. The Confrontation
11. In Your Haven
12. The Ultimate Challenge
13. Overcoming
14. No Teu Abrigo