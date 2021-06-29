     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/09/25
MORTAL SCEPTER
Ethereal Dominance

12/09/25
BALT HUTTAR
Tanzerloch

12/09/25
BETWEEN THE BURIED AND ME
The Blue Nowhere

12/09/25
DEMON HUNTER
There Was a Light Here

12/09/25
DAUGHTRY
Shock to the System (Part Two)

12/09/25
LED ZEPPELIN
Live EP

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

12/09/25
BERGSVRIDEN
I Haggans Afton

12/09/25
YEAR OF THE COBRA
Trivia Goddess

12/09/25
SWEET SAVAGE
Bang

CONCERTI

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
SCHATTENMANN: disponibile una prima anticipazione da ''Endgegner''
07/09/2025 - 07:47 (61 letture)

ALTRE NOTIZIE
07/09/2025 - 07:47
SCHATTENMANN: disponibile una prima anticipazione da ''Endgegner''
19/11/2023 - 12:19
SCHATTENMANN: presentano la cover di ''Komet''
12/06/2023 - 09:54
SCHATTENMANN: disponibile la titletrack del prossimo album
31/03/2023 - 22:51
SCHATTENMANN: uscirà in estate l'album ''Dia de Muertos'', ecco ''Dickpic''
12/02/2023 - 23:43
SCHATTENMANN: pubblicano la clip ufficiale di ''Hände Hoch''
12/12/2022 - 09:27
SCHATTENMANN: svelano il loro nuovo singolo ''Menschenhasser''
09/11/2021 - 21:09
SCHATTENMANN: online la clip di ''Chaos''
09/10/2021 - 23:34
SCHATTENMANN: disponibile la clip di ''Spring''
08/08/2021 - 09:46
SCHATTENMANN: in streaming un altro estratto da ''Chaos''
29/06/2021 - 23:15
SCHATTENMANN: presentano la clip di ''Cosima'' da ''Chaos''
ULTIME NOTIZIE
07/09/2025 - 10:04
LEPROUS: ad ottobre esce il live album ''An Evening of Atonement'', ecco dettagli e singolo
07/09/2025 - 07:42
AFSKY: in arrivo a ottobre l'album ''Fællesskab''
07/09/2025 - 07:37
AQUILLA: ascolta il nuovo brano
06/09/2025 - 18:32
ELETTRA STORM: i dettagli di ''Evertale'' e il singolo ''Blue Phoenix''
06/09/2025 - 18:04
GRAILKNIGHTS: presentano la titletrack del loro nuovo album
06/09/2025 - 18:00
SUNKEN: in uscita a ottobre il nuovo ''Lykke''
06/09/2025 - 17:54
PRIMAL FEAR: ecco ''I Am the Primal Fear''
05/09/2025 - 19:25
LORD OF THE LOST: in streaming il singolo ''Raveyard'' dal nuovo album
05/09/2025 - 19:21
ARCANE TALES: pubblicano un nuovo singolo
05/09/2025 - 19:17
GLASYA: ascolta ''Fear'' dall'omonimo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     