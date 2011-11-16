LEPROUS: ad ottobre esce il live album ''An Evening of Atonement'', ecco dettagli e singolo

I progster Leprous
hanno annunciato per il 24 ottobre 2025 il live album An Evening of Atonement
, in uscita per InsideOut Music
.
Il disco immortala il concerto tenuto dalla band scandinava il 7 febbraio scorso presso il Poppodium 013
di Tilburg, nei Paesi Bassi; a curare le riprese, il regista Paul M Green
.
Ecco la tracklist, divisa tra due CD che la band ha definito come i due atti dello spettacolo:
CD 1 - Atto I:1. Silently Walking Alone (Live)
2. The Price (Live)
3. Illuminate (Live)
4. I Hear the Sirens (Live)
5. Like a Sunken Ship (Live)
6. Forced Entry (Live)
7. Out of Here (Live)
8. Alleviate (Live)
9. Distant Bells (Live)
10. Foe (Live)
11. Nighttime Disguise (Live)
CD 2 - Atto II:1. Unfree My Soul (Live)
2. On Hold (Live)
3. Below (Live)
4. Passing (Live)
5. Faceless (Live)
6. Castaway Angels (Live)
7. From the Flame (Live)
8. Slave (Live)
9. Atonement (Live)
10. The Sky is Red (Outro) (Live)
Chi non fosse interessato solo alla musica, ma anche alla dimensione visiva del concerto, potrà acquistare l'album nel formato Blu-ray, nella quale sarà contenuto per intero sottoforma di un unico filmato di quasi 180 minuti.
Per un assaggio del disco dal vivo, in calce alla notizia trovate il singolo Like a Sunken Ship (Live in Tilburg 2025)
.
A margine, ricordiamo che i Leprous
saranno in Italia a novembre per un'unica data, come spiegato qui
.