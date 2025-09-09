SKULL & CROSSBONES: a novembre esce ''Time'', ascolta il primo singolo

|
I tedeschi Skull & Crossbones hanno annunciato per il 14 novembre 2025 il loro secondo album, intitolato Time, tramite l’etichetta Massacre Records.
Per promuovere il disco, la band ha diffuso il videoclip del primo singolo, Echoes of Eternity, che trovate in calce alla notizia.
Di seguito, potete leggere la tracklist:
1. Echoes of Eternity
2. Labyrinth of Time
3. Time Thief
4. The Illusionist
5. The Price
6. Thunderstorm
7. Passing Hours
8. Eye of Wisdom
9. Nocturnal Dreams
10. The Ocean's Call