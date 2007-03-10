DEEP PURPLE: al lavoro su un nuovo album per il 2026

Anno ricco di annunci e novità in casa Deep Purple
: se nel mese di agosto la band ha pubblicato ben due dischi, ossia la ristampa del celebre Made in Japan
(qui
la notizia) e la versione remixata di Rapture of the Deep
(ne abbiamo parlato qui
), il gruppo britannico si appresta a lavorare su della nuova musica.
Questo è quanto è stato rivelato dallo storico bassista Roger Glover
alla trasmissione radiofonica statunitense "Trunk Nation with Eddie Trunk"; nel corso della sua intervista, Glover
ha raccontato di aver lavorato con il resto della band alla composizione di nuovi brani nel corso di quest'anno, brani che con tutta probabilità vedranno la luce nel 2026, approfittando dei pochi impegni dal vivo che coinvolgono i Deep Purple
nel 2025.
Rimaniamo in attesa di nuove informazioni.