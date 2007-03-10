     
 
DEEP PURPLE: al lavoro su un nuovo album per il 2026
10/09/2025 - 10:43 (258 letture)

Enrico
Mercoledì 10 Settembre 2025, 21.33.19
3
...la Fornero li fa \'na sega...
iommi
Mercoledì 10 Settembre 2025, 13.30.00
2
Bene diokane! Queste sono le notizie che voglio dai gruppi storici, non mille ricelebrazioni delle celebrazioni; composizione e incisione. musica a nastro
progster78
Mercoledì 10 Settembre 2025, 12.00.21
1
Per me potete continuare per altri 1000 anni...=1 è un ottimo album.
RECENSIONI
78
80
75
s.v.
77
76
75
78
85
80
72
81
56
86
93
90
82
94
80
83
92
95
85
98
68
86
78
ARTICOLI
16/07/2018
Live Report
DEEP PURPLE
Arena di Verona, Verona, 09/07/2018
03/07/2017
Live Report
DEEP PURPLE + TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN
Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017
10/03/07
Live Report
DEEP PURPLE
Lo show di Acireale
 
ALTRE NOTIZIE
10/09/2025 - 10:43
DEEP PURPLE: al lavoro su un nuovo album per il 2026
05/08/2025 - 00:00
DEEP PURPLE: la versione remixata di ‘‘Things I Never Said’’
01/07/2025 - 00:21
DEEP PURPLE: ad agosto l’edizione per i vent’anni di ‘‘Rapture of the Deep’’
19/06/2025 - 21:33
DEEP PURPLE: in arrivo la ristampa di ''Made in Japan''
04/07/2024 - 00:48
DEEP PURPLE: guarda il video di ''Lazy Sod'' da ''=1''
06/06/2024 - 01:36
DEEP PURPLE: pubblicano il nuovo singolo ''Pictures of You''
30/04/2024 - 13:18
DEEP PURPLE: ascolta il nuovo singolo 'Portable Door'
25/04/2024 - 11:24
DEEP PURPLE: svelati i dettagli del nuovo album ''=1''
10/11/2023 - 00:39
DIMMU BORGIR: ascolta la cover di ''Perfect Strangers'' dei Deep Purple
25/04/2023 - 18:36
DEEP PURPLE: al lavoro su un nuovo disco in studio
ULTIME NOTIZIE
10/09/2025 - 10:39
FIMBUL WINTER: in arrivo l'EP di debutto
10/09/2025 - 10:35
AFI: guarda la clip del nuovo singolo ''Holy Visions''
10/09/2025 - 10:36
SWEET SAVAGE: ecco lo streaming di ''I Don't Know''
10/09/2025 - 10:30
LUNATIC SOUL: i dettagli del doppio album ''The World Under Unsun''
10/09/2025 - 10:19
SKULL & CROSSBONES: a novembre esce ''Time'', ascolta il primo singolo
10/09/2025 - 10:26
BIANCA: presentano il primo singolo dal loro disco di esordio
10/09/2025 - 10:18
LES BATARDS DU ROI: svelano la cover del loro nuovo album ''Les Chemins de l'Exil''
10/09/2025 - 10:10
BLOODBOUND: annunciato per novembre il nuovo ''Fields of Swords''
09/09/2025 - 00:03
DREAM THEATER: il video di ‘‘Bend the Clock’’
09/09/2025 - 00:01
DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG: il video della titletrack di ‘‘Babylon‘‘
 
