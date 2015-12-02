     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/09/25
YEAR OF THE COBRA
Trivia Goddess

12/09/25
ARJEN LUCASSEN
Songs No One Will Hear

12/09/25
SWEET SAVAGE
Bang

12/09/25
DEMON HUNTER
There Was a Light Here

12/09/25
BETWEEN THE BURIED AND ME
The Blue Nowhere

12/09/25
THE SWITCH
No Way Out

12/09/25
AEDAN SKY
The Universal Realm

12/09/25
BALT HUTTAR
Tanzerloch

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

CONCERTI

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
BATTLEROAR: firmano per No Remorse Records, nuovo album nel 2026
11/09/2025 - 18:21 (80 letture)

Cristiano Elros
Giovedì 11 Settembre 2025, 21.30.21
1
Bene, l\'ultimo \"Codex Epicus\" è un gran bell\'album.
RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
11/09/2025 - 18:21
BATTLEROAR: firmano per No Remorse Records, nuovo album nel 2026
05/06/2018 - 18:55
BATTLEROAR: tutto il nuovo disco in streaming
31/05/2018 - 00:48
BATTLEROAR: nuovo brano ascoltabile in streaming
15/05/2018 - 11:52
BATTLEROAR: svelati tutti i dettagli del nuovo disco
24/04/2017 - 16:05
OMEN: in uscita uno split con i Battleroar
02/12/2015 - 11:05
BATTLEROAR: tre date a gennaio
ULTIME NOTIZIE
11/09/2025 - 18:38
TERRA ATLANTICA: in streaming un brano dal prossimo disco
11/09/2025 - 18:32
URNE: previsto per il mese di gennaio il nuovo ''Setting Fire to the Sky''
11/09/2025 - 18:28
WARRANT: ecco ''Falling Dawn'' dal nuovo album ''The Speed of Metal''
11/09/2025 - 18:15
ILDARUNI: a novembre il nuovo ''Divinum Sanguinem''
10/09/2025 - 10:43
DEEP PURPLE: al lavoro su un nuovo album per il 2026
10/09/2025 - 10:39
FIMBUL WINTER: in arrivo l'EP di debutto
10/09/2025 - 10:35
AFI: guarda la clip del nuovo singolo ''Holy Visions''
10/09/2025 - 10:36
SWEET SAVAGE: ecco lo streaming di ''I Don't Know''
10/09/2025 - 10:30
LUNATIC SOUL: i dettagli del doppio album ''The World Under Unsun''
10/09/2025 - 10:19
SKULL & CROSSBONES: a novembre esce ''Time'', ascolta il primo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     