12/09/25
YEAR OF THE COBRA
Trivia Goddess

12/09/25
ARJEN LUCASSEN
Songs No One Will Hear

12/09/25
SWEET SAVAGE
Bang

12/09/25
DEMON HUNTER
There Was a Light Here

12/09/25
BETWEEN THE BURIED AND ME
The Blue Nowhere

12/09/25
THE SWITCH
No Way Out

12/09/25
AEDAN SKY
The Universal Realm

12/09/25
BALT HUTTAR
Tanzerloch

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
WARRANT: ecco ''Falling Dawn'' dal nuovo album ''The Speed of Metal''
11/09/2025 - 18:28 (133 letture)

Rob Fleming
Giovedì 11 Settembre 2025, 23.28.20
6
Beh, se é come dite voi il rimando ai dischi lá a destra é sbagliato
Transcendence
Giovedì 11 Settembre 2025, 20.14.05
5
EP First Strike e album The Enforcer, poi scioltisi nello stesso anno (1985) e riformati nel 1999, un altro album del 2014 (Metal Bridge) oltre a questo in uscita. Gli altri è dal 2017 che non tirano più niente di nuovo, per ovvie ragioni.
progster78
Giovedì 11 Settembre 2025, 19.55.41
4
Galilee,che video quello...
LAMBRUSCORE
Giovedì 11 Settembre 2025, 19.52.39
3
Nel 1985 hanno fatto un ep a un album, io ho la raccolta uscita anni dopo in cd, speed metal non malaccio, poi non li ho più seguiti. Mi sa che si fossero sciolti e poi riformati.
LAMBRUSCORE
Giovedì 11 Settembre 2025, 19.50.31
2
No Galilee, sono quelli crucchi.
Galilee
Giovedì 11 Settembre 2025, 19.18.58
1
Ma sono quelli di Cherry pie?
