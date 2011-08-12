|
WARRANT: ecco ''Falling Dawn'' dal nuovo album ''The Speed of Metal''
11/09/2025 - 18:28 (133 letture)
Tramite il player sottostante è possibile ascoltare Falling Down, brano dei Warrant e singolo tratto dal loro nuovo album The Speed of Metal in uscita il 10 ottobre per la Massacre Records.
Tracklist:
01. Blood Moon Prelude
02. Cut Into Pieces
03. Demons
04. Falling Down
05. Windy City (The Sweet cover)
06. Cry Out
07. Salvation
08. Regain the Fire
09. It’s Up to You
10. Scream for Metal
Beh, se é come dite voi il rimando ai dischi lá a destra é sbagliato
EP First Strike e album The Enforcer, poi scioltisi nello stesso anno (1985) e riformati nel 1999, un altro album del 2014 (Metal Bridge) oltre a questo in uscita. Gli altri è dal 2017 che non tirano più niente di nuovo, per ovvie ragioni.
Galilee,che video quello...
Nel 1985 hanno fatto un ep a un album, io ho la raccolta uscita anni dopo in cd, speed metal non malaccio, poi non li ho più seguiti. Mi sa che si fossero sciolti e poi riformati.
No Galilee, sono quelli crucchi.
Ma sono quelli di Cherry pie?
