LIMP BIZKIT: diffuso il nuovo singolo ''Making Love to Morgan Wallen''

12/09/2025 - 11:14 (220 letture)



Luca "Pez" Pezzetti 7 Confermo le "Significant other vibes", soprattutto di quella canzone lì, bravo Indigo, anche se la grinta dei tempi d'oro non c'è più... Canzone dignitosa dai, hanno fatto meglio di tanta robaccia pubblicata in passato. 6 Once again, Limp Bizkit is back motherfucker! Il titolo è osceno, il brano pesca un po' da Significant Other (show me what you got) e un po' dal cazzeggio dell'ultimo Still Sucks ma come direbbe Lundini, "va bene lo stesso" 5 Io ho la pelle di palle di apollo 4 Io ho la pelle morta 3 Per me pezzo innocuo, nulla di che 2 Ho la pelle d'oca anch'io, quanta qualità. 1 viaggio emozionante verso sensazioni mai provate prima....ho la pelle d'oca!