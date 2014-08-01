     
 
LIMP BIZKIT: diffuso il nuovo singolo ''Making Love to Morgan Wallen''
12/09/2025 - 11:14

Nu Metal Head
Venerdì 12 Settembre 2025, 14.42.53
7
Confermo le \"Significant other vibes\", soprattutto di quella canzone lì, bravo Indigo, anche se la grinta dei tempi d\'oro non c\'è più... Canzone dignitosa dai, hanno fatto meglio di tanta robaccia pubblicata in passato.
Indigo
Venerdì 12 Settembre 2025, 14.20.14
6
Once again, Limp Bizkit is back motherfucker! Il titolo è osceno, il brano pesca un po\' da Significant Other (show me what you got) e un po\' dal cazzeggio dell\'ultimo Still Sucks ma come direbbe Lundini, \"va bene lo stesso\"
LAMBRUSCORE
Venerdì 12 Settembre 2025, 12.34.41
5
Io ho la pelle di palle di apollo
Matteo
Venerdì 12 Settembre 2025, 12.20.46
4
Io ho la pelle morta
d.r.i.
Venerdì 12 Settembre 2025, 11.53.48
3
Per me pezzo innocuo, nulla di che
Ezio
Venerdì 12 Settembre 2025, 11.37.25
2
Ho la pelle d\'oca anch\'io, quanta qualità.
lethalzorker
Venerdì 12 Settembre 2025, 11.25.38
1
viaggio emozionante verso sensazioni mai provate prima....ho la pelle d\'oca!
