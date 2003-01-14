     
 
Clicca per ingrandire
La copertina dell\'EP
CATHEDRAL: in arrivo il nuovo EP ''Society's Pact With Satan''
12/09/2025 - 11:38 (152 letture)

Legalisedrugsandmurder
Venerdì 12 Settembre 2025, 20.28.31
4
Di questi davvero sento la mancanza.
Bacon Apocalypse
Venerdì 12 Settembre 2025, 16.58.39
3
E tu che ci speravi che tornassero mannaggia..
Dopethrower
Venerdì 12 Settembre 2025, 16.43.37
2
ottimo
lethalzorker
Venerdì 12 Settembre 2025, 14.01.03
1
Band stratosferica, amati alla follia. Regalino inaspettato!
