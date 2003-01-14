CATHEDRAL: in arrivo il nuovo EP ''Society's Pact With Satan''

12/09/25
YEAR OF THE COBRA
Trivia Goddess
12/09/25
ARJEN LUCASSEN
Songs No One Will Hear
12/09/25
SWEET SAVAGE
Bang
12/09/25
DEMON HUNTER
There Was a Light Here
12/09/25
BETWEEN THE BURIED AND ME
The Blue Nowhere
12/09/25
THE SWITCH
No Way Out
12/09/25
AEDAN SKY
The Universal Realm
12/09/25
BALT HUTTAR
Tanzerloch
12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern
12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
13/09/25
14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
10/10/25
10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO