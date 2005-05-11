     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Para Bellum - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/09/25
YEAR OF THE COBRA
Trivia Goddess

12/09/25
ARJEN LUCASSEN
Songs No One Will Hear

12/09/25
SWEET SAVAGE
Bang

12/09/25
DEMON HUNTER
There Was a Light Here

12/09/25
BETWEEN THE BURIED AND ME
The Blue Nowhere

12/09/25
THE SWITCH
No Way Out

12/09/25
AEDAN SKY
The Universal Realm

12/09/25
BALT HUTTAR
Tanzerloch

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

12/09/25
DER WEG EINER FREIHEIT
Innern

CONCERTI

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
TESTAMENT: in streaming il brano ''Shadow People''
12/09/2025 - 17:46 (75 letture)

LAMBRUSCORE
Venerdì 12 Settembre 2025, 21.02.46
2
Per me sono sulla buona strada per il peggior album thrash dell\'anno, per adesso i Dark Angel sono ancora in cima alla flop list -per me- però mi sa che anche i Testament...spero di no, ovvio
Painkiller
Venerdì 12 Settembre 2025, 20.33.43
1
Pezzo niente male, manca forse il ritornello catchy che te lo faccia ricordare, e ci sono quasi 2 minuti di troppi. Comunque meglio questo dei soliti pezzi tiratissimi ma senza fantasia.
RECENSIONI
83
80
71
70
77
80
82
65
84
85
65
83
77
80
95
ARTICOLI
22/12/2024
Live Report
ANTHRAX + KREATOR + TESTAMENT
Alcatraz, Milano (MI), 06/12/2024
13/06/2023
Live Report
TESTAMENT + VOIVOD + FLESHGOD APOCALYPSE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 01/06/2023
09/12/2017
Live Report
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 1/12/2017
03/08/2016
Live Report
TESTAMENT + GUESTS
Circolo Magnolia, Milano (MI), 30/07/2016
21/03/2013
Live Report
TESTAMENT + DEW-SCENTED + BLEED FROM WITHIN
Tempo Rock, Gualtieri (RE), 16/03/2013
27/10/2012
Articolo
TESTAMENT VS OVERKILL
A colpi di Thrash!!!
17/06/2012
Intervista
TESTAMENT
Radici oscure per una carriera brillante
07/08/2011
Articolo
TESTAMENT
La biografia
14/06/2005
Live Report
TESTAMENT
Rolling Stone, Milano, 11/05/2005
 
ALTRE NOTIZIE
12/09/2025 - 17:46
TESTAMENT: in streaming il brano ''Shadow People''
21/08/2025 - 10:26
TESTAMENT: dettagli e singolo del nuovo album ''Para Bellum''
19/06/2025 - 00:00
TESTAMENT: completato il mixing del nuovo disco in studio
06/06/2025 - 00:00
TESTAMENT: a breve la fine dei lavori sul seguito di ‘‘Titans of Creation’’
28/04/2025 - 15:25
TESTAMENT: una data in Italia con Obituary, Destruction e Goatwhore
22/10/2024 - 11:51
TESTAMENT: Floor Jansen ospite sul nuovo album
12/10/2024 - 10:49
AL DI MEOLA: guarda il video di ''Testament 24''
19/09/2024 - 21:24
OPETH: posticipano la pubblicazione del nuovo album ''The Last Will and Testament''
06/09/2024 - 08:17
OPETH: ascolta ''§3'' dal nuovo album ''The Last Will and Testament''
03/09/2024 - 11:55
TESTAMENT: la produzione del nuovo disco sarà curata da Jens Bogren
ULTIME NOTIZIE
12/09/2025 - 17:55
AEDAN SKY: disponibile un brano dal loro esordio discografico
12/09/2025 - 17:50
LORNA SHORE: guarda la clip di ''Glenwood''
12/09/2025 - 17:40
ARJEN ANTHONY LUCASSEN: disponibile un brano dal nuovo album
12/09/2025 - 12:07
SABATON: presentano il lyric video di ''Crossing the Rubicon''
12/09/2025 - 11:48
LEPROUS: due nuove date in Italia
12/09/2025 - 11:46
LOVE IS NOISE: pubblicano il video ufficiale della nuova ''Everyone Bleeds''
12/09/2025 - 11:42
FIT FOR AN AUTOPSY: guarda il video di ''It Comes For You''
12/09/2025 - 11:38
CATHEDRAL: in arrivo il nuovo EP ''Society's Pact With Satan''
12/09/2025 - 11:30
SYSTEM OF A DOWN: una data in Italia
12/09/2025 - 11:27
SPEED: in arrivo l'EP ''All My Angels'', guarda il video di ''Peace''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     