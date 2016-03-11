     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Hellhammer - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/09/25
AIRBORN
Lizard Secrets: Part 3 - Utopia

19/09/25
Nine Inch Nails
Tron - Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

19/09/25
STONED JESUS
Songs to Sun

19/09/25
MIRADOR
Mirador

19/09/25
TITHE
Communion In Anguish

19/09/25
I PREVAIL
Violent Nature

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
AD NAUSEAM
Live at Roadburn

19/09/25
NAEVUS
Back Home

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

CONCERTI

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
FEANOR: presentano il singolo ''The Ballad of Beren and Luthien''
13/09/2025 - 11:29 (82 letture)

RECENSIONI
38
ALTRE NOTIZIE
13/09/2025 - 11:29
FEANOR: presentano il singolo ''The Ballad of Beren and Luthien''
19/08/2025 - 14:17
FEANOR: previsto per il mese di settembre il nuovo album
01/08/2022 - 10:55
FEANOR: presentano il nuovo chitarrista
16/09/2021 - 00:04
FEANOR: in arrivo il nuovo EP ‘‘Boundless I Am Free’’, ecco i dettagli
28/04/2021 - 11:20
FEANOR: guarda il video ufficiale di ‘‘Hell is Waiting’’
05/04/2021 - 18:04
FEANOR: online la titletrack di ‘‘Power of the Chosen One’’
05/03/2021 - 11:19
FEANOR: i dettagli completi di ‘‘Power of the Chosen One’’, ascolta ‘‘Rise of the Dragon’’
27/01/2021 - 10:39
FEANOR: i primi dettagli di ''Power of the Chosen One'' in arrivo ad aprile
05/12/2016 - 16:09
FEANOR: disponibile il nuovo lyric video
11/03/2016 - 00:15
FEANOR: firmano per la Massacre Records
ULTIME NOTIZIE
13/09/2025 - 12:26
NILE: annunciano il nuovo bassista
13/09/2025 - 12:11
CLAWFINGER: ''Ball & Chain'' è il secondo singolo da ''Before We All Die''
13/09/2025 - 11:50
DES ROCS: ascolta ''This Land'' dalla colonna sonora ufficiale di ''Borderlands 4''
13/09/2025 - 11:47
VOGELFREY: svelano i dettagli di ''Make Mittelalter Great Again''
13/09/2025 - 11:41
THRON: annunciato per l'autunno il nuovo ''Vurias''
13/09/2025 - 11:35
RAGE: in streaming il video di ''Innovation'' dal nuovo album
12/09/2025 - 17:55
AEDAN SKY: disponibile un brano dal loro esordio discografico
12/09/2025 - 17:50
LORNA SHORE: guarda la clip di ''Glenwood''
12/09/2025 - 17:46
TESTAMENT: in streaming il brano ''Shadow People''
12/09/2025 - 17:40
ARJEN ANTHONY LUCASSEN: disponibile un brano dal nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     