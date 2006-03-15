     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
A New World Rising - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/09/25
AIRBORN
Lizard Secrets: Part 3 - Utopia

19/09/25
Nine Inch Nails
Tron - Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

19/09/25
STONED JESUS
Songs to Sun

19/09/25
MIRADOR
Mirador

19/09/25
TITHE
Communion In Anguish

19/09/25
I PREVAIL
Violent Nature

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
AD NAUSEAM
Live at Roadburn

19/09/25
NAEVUS
Back Home

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

CONCERTI

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
RAGE: in streaming il video di ''Innovation'' dal nuovo album
13/09/2025 - 11:35 (132 letture)

paolo
Sabato 13 Settembre 2025, 20.23.49
1
Yeahhh pogo puro
RECENSIONI
80
74
79
81
80
69
76
80
79
81
78
90
89
85
66
82
77
70
70
ARTICOLI
16/02/2025
Live Report
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + TRAGEDY
Legend Club, Milano (MI), 11/02/2025
30/10/2024
Live Report
DESTRAGE
Alcatraz, Milano, 20/10/2024
05/05/2023
Live Report
DESTRAGE + DREAMCRAWLER + ROSANF?
La Tenda, Modena (MO), 29/4/2023
19/06/2019
Intervista
DESTRAGE
Un pugno sferrato contro il nostro tempo
04/08/2017
Live Report
RHAPSODY OF FIRE + THEODASIA + FIST OF RAGE
Trieste Summer Rock Festival, Castel San Giusto (TS), 29/07/2017
29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
09/02/2017
Live Report
DESTRAGE + WHATTAFUCK!? + THE BIG SOUTH MARKET + LOTUS HATERS
Bari, Demodé Club, 04/02/2017
10/11/2016
Live Report
VOLTUMNA + SUDDEN DEATH + TERRORAGE + EPISTHEME
Barbara Disco Lab, Catania, 05/11/2016
10/12/2014
Live Report
PROTEST THE HERO + THE SAFETY FIRE + THE CONTORTIONIST + DESTRAGE
Traffic Live, Roma (RM), 07/12/2014
08/03/2014
Intervista
RAGE OF SOUTH
Look for the Truth!
08/03/2012
Live Report
TEXTURES + SYLOSIS + DESTRAGE
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 02/03/2012
25/04/2011
Live Report
MASTER + SOUTHWICKED + DESTROY THE OPPOSITION + GARAGEDAYS
Traffic Live Club, Roma, 20/04/2011
06/02/2010
Intervista
RAGE
Meno parole, piu' azione!
07/11/2009
Intervista
NIGHTRAGE
Death melodico con furore
15/03/2006
Intervista
RAGE
Parla Mike Terrana
 
ALTRE NOTIZIE
13/09/2025 - 11:35
RAGE: in streaming il video di ''Innovation'' dal nuovo album
21/07/2025 - 11:45
PRESIDENT: i dettagli dell'EP di debutto ''King of Terrors'' e il nuovo singolo ''RAGE''
01/07/2025 - 00:22
CALL OF CHARON: ecco ‘‘The Demon King’’ dal nuovo disco ‘‘Tales of Tragedy’’
27/06/2025 - 22:04
RAGE: i dettagli di ''A New World Rising''
11/04/2025 - 10:39
LEVERAGE: i dettagli e un nuovo singolo da ''Gravity''
01/04/2025 - 09:30
RUSS BALLARD: disponibile il video di ''Courageous''
10/03/2025 - 00:52
LEVERAGE: ''All Seeing Eye'' è il primo singolo dal nuovo disco
21/12/2024 - 18:20
POWERRAGE: la band con ex-membri degli Exciter firma con High Roller Records
17/12/2024 - 19:27
SINNER RAGE: a febbraio il loro esordio su disco, ecco un brano
26/11/2024 - 16:45
MAGIC KINGDOM: ascolta il brano ''Blaze of Storming Rage''
ULTIME NOTIZIE
13/09/2025 - 12:26
NILE: annunciano il nuovo bassista
13/09/2025 - 12:11
CLAWFINGER: ''Ball & Chain'' è il secondo singolo da ''Before We All Die''
13/09/2025 - 11:50
DES ROCS: ascolta ''This Land'' dalla colonna sonora ufficiale di ''Borderlands 4''
13/09/2025 - 11:47
VOGELFREY: svelano i dettagli di ''Make Mittelalter Great Again''
13/09/2025 - 11:41
THRON: annunciato per l'autunno il nuovo ''Vurias''
13/09/2025 - 11:29
FEANOR: presentano il singolo ''The Ballad of Beren and Luthien''
12/09/2025 - 17:55
AEDAN SKY: disponibile un brano dal loro esordio discografico
12/09/2025 - 17:50
LORNA SHORE: guarda la clip di ''Glenwood''
12/09/2025 - 17:46
TESTAMENT: in streaming il brano ''Shadow People''
12/09/2025 - 17:40
ARJEN ANTHONY LUCASSEN: disponibile un brano dal nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     