DES ROCS: ascolta ''This Land'' dalla colonna sonora ufficiale di ''Borderlands 4''

Il rocker newyorkese Des Rocs ha pubblicato un nuovo singolo per Sumerian Records.
Il pezzo, intitolato This Land, è ascoltabile in calce alla notizia.
Il brano funge da tema, o "sigla", ufficiale per il filmato d'apertura del videogioco di ruolo e d'azione Borderlands 4, sviluppato da Gearbox Software e pubblicato dalla compagnia californiana 2K, uscito ieri, 12 settembre 2025.
Oltre ad essere uscita come singolo, la canzone aprirà anche l'album della colonna sonora ufficiale Borderlands 4 (Original Game Soundtrack) come traccia #1.