16/09/25
AIRBORN
Lizard Secrets: Part 3 - Utopia

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

19/09/25
STONED JESUS
Songs to Sun

19/09/25
AD NAUSEAM
Live at Roadburn

19/09/25
NAEVUS
Back Home

19/09/25
MIRADOR
Mirador

19/09/25
I PREVAIL
Violent Nature

19/09/25
TITHE
Communion In Anguish

19/09/25
STONED JESUS
Songs to Sun

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
85
14/09/2025 - 11:41
FAUN: in streaming il video di ''Belladonna''
13/08/2025 - 21:25
FAUN: online un brano dal nuovo album
07/08/2025 - 11:50
FAUNA: ascolta un estratto di ''Labyrinths'' dal nuovo album ''Ochre & Ash''
02/07/2025 - 21:35
FAUN: disponibile il singolo ''Lady Isobel'' da ''Hex''
05/06/2025 - 18:06
FAUN: svelano i dettagli del nuovo album ''HEX'' e il primo singolo ''Lament''
21/01/2025 - 16:29
FAUN: una data a Milano il prossimo ottobre
18/09/2024 - 18:44
FAUN: ascolta il singolo ''Tamlin and the Fairy Queen''
09/08/2024 - 15:48
AND SO I WATCH YOU FROM A FAR: tutto il nuovo ''Megafauna'' in streaming
16/05/2024 - 10:22
AND SO I WATCH YOU FROM AFAR: dettagli e singolo del nuovo album ''Megafauna''
06/05/2024 - 14:46
FAUN: presentano il nuovo singolo ''Blot''
14/09/2025 - 18:49
MAGNUM: possibile un nuovo album nel 2026
14/09/2025 - 11:44
ELLEREVE: ecco un brano dal nuovo album
14/09/2025 - 11:38
VIGLJOS: guarda la clip di ''A Seed of Aberration''
14/09/2025 - 11:27
MORS PRINCIPIUM EST: ascolta il singolo ''All Life is Evil''
14/09/2025 - 11:20
NEW WORLD DEPRESSION: disponibile un brano dal nuovo ''Abysmal Void''
13/09/2025 - 12:26
NILE: annunciano il nuovo bassista
13/09/2025 - 12:11
CLAWFINGER: ''Ball & Chain'' è il secondo singolo da ''Before We All Die''
13/09/2025 - 11:50
DES ROCS: ascolta ''This Land'' dalla colonna sonora ufficiale di ''Borderlands 4''
13/09/2025 - 11:47
VOGELFREY: svelano i dettagli di ''Make Mittelalter Great Again''
13/09/2025 - 11:41
THRON: annunciato per l'autunno il nuovo ''Vurias''
 
