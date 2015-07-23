     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/09/25
AIRBORN
Lizard Secrets: Part 3 - Utopia

19/09/25
Nine Inch Nails
Tron - Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

19/09/25
STONED JESUS
Songs to Sun

19/09/25
HERETOIR
Solastalgia

19/09/25
HERETOIR
Solastalgia

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
I PREVAIL
Violent Nature

19/09/25
DEMIURGON
Miasmatic Deathless Chamber

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

CONCERTI

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
SPOCK`S BEARD: dettagli e singolo del nuovo album ''The Archaeoptimist''
16/09/2025 - 11:19 (21 letture)

RECENSIONI
69
90
80
70
82
90
82
84
78
78
ALTRE NOTIZIE
16/09/2025 - 11:19
SPOCK`S BEARD: dettagli e singolo del nuovo album ''The Archaeoptimist''
17/05/2018 - 12:46
SPOCK`S BEARD: online il lyric video di ''Somebody's Home''
06/04/2018 - 17:04
SPOCK`S BEARD: online il video di 'To Breathe Another Day'
01/03/2018 - 18:24
SPOCK`S BEARD: diffusi i dettagli del nuovo album
19/10/2017 - 18:23
SPOCK`S BEARD: online un altro estratto da 'Snow Live'
26/09/2017 - 14:46
SPOCK`S BEARD: disponibile un primo estratto da 'Snow Live'
13/09/2017 - 10:12
SPOCK`S BEARD: a novembre in arrivo 'Snow Live'
07/11/2015 - 10:07
SPOCK`S BEARD: in arrivo una raccolta, ecco un'anticipazione di un brano inedito
11/08/2015 - 20:31
SPOCK`S BEARD: disponibile una nuova canzone in streaming
23/07/2015 - 16:23
SPOCK`S BEARD: il lyric video del brano 'Minion'
ULTIME NOTIZIE
16/09/2025 - 11:16
EXODUS: il nuovo album è in fase di mixaggio
16/09/2025 - 11:12
WALDGEFLUSTER: ascolta il nuovo singolo ''Crusade in the Dark''
16/09/2025 - 11:09
HERETOIR: tutto il nuovo ''Solastalgia'' in streaming
15/09/2025 - 17:29
DEPRAVITY: ascolta il nuovo singolo ''Rot In The Pit''
15/09/2025 - 17:22
HOODED MENACE: il video ufficiale della cover dei Duran Duran ''Save a Prayer''
15/09/2025 - 17:19
POWERWOLF: il live video di ''Stossgebet''
15/09/2025 - 17:16
EVOKEN: il video ufficiale di ''None''
14/09/2025 - 18:49
MAGNUM: possibile un nuovo album nel 2026
14/09/2025 - 11:44
ELLEREVE: ecco un brano dal nuovo album
14/09/2025 - 11:41
FAUN: in streaming il video di ''Belladonna''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     