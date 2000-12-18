     
 
Tomas Lindberg
AT THE GATES: è morto Tomas ''Tomp'' Lindberg
16/09/2025 - 12:47 (699 letture)

Masterburner
Martedì 16 Settembre 2025, 23.22.14
26
Per me ha cantato sul più grande disco death di sempre, e comunque era un grande... un\'altra botta tremenda. RIP caro Tompa
Ivan75
Martedì 16 Settembre 2025, 22.02.15
25
RIP
Nick
Martedì 16 Settembre 2025, 21.49.40
24
Questa notizia mi ha colpito duramente... è stato uno dei miei idoli in gioventù. Riposa in pace.
Duke
Martedì 16 Settembre 2025, 21.44.07
23
...tomas r.i.p.......
LUCIO 77
Martedì 16 Settembre 2025, 19.42.22
22
Ah ecco.. Siccome nell\' Articolo viene chiamato Tomp, mi era venuto il dubbio che fosse stato italianizzato in Tompa dalla Stampa tricolore.
LAMBRUSCORE
Martedì 16 Settembre 2025, 19.35.29
21
@Lucio 77, sì, era detto Tompa.
LUCIO 77
Martedì 16 Settembre 2025, 18.44.27
20
Mi spiace molto.. Un altro Grande della Musica che se ne va presto.. Solo per la precisione: Ma non era Tompa il soprannome?
Andre_Fripp
Martedì 16 Settembre 2025, 18.12.00
19
Grave perdita, sono legato ai loro primi due album
d.r.i.
Martedì 16 Settembre 2025, 17.27.02
18
Che grave perdita. Rip
YO
Martedì 16 Settembre 2025, 16.23.07
17
RIP
Bacon Apocalypse
Martedì 16 Settembre 2025, 15.45.20
16
52 anni è l\'età di mio padre anche, ha fatto grandi cose e la sua voce è inconfondibile, il must dei ATG erano quei meravigliosi 3 album e 1 EP tanto straordinari quanto evocativi, oggi è una giornata brutta per me dato che Terminal Disease e With Fear erano sempre nella mia playlist.. che la terra ti sia lieve Thomas..
Rob Fleming
Martedì 16 Settembre 2025, 15.36.57
15
Artisticamente parlando posso parlare ben poco avendo solo Slaughter of...Ma aveva esattamente la mia età e la cosa mi ha colpito veramente tantissimo
fasanez
Martedì 16 Settembre 2025, 15.22.56
14
Rip
Legalisedrugsandmurder
Martedì 16 Settembre 2025, 15.18.07
13
Nel 2018 ci avevo parlato e fatto la foto insieme. Davvero pessima notizia. RIP.
Elluis
Martedì 16 Settembre 2025, 15.13.28
12
Pessima notizia! Addio Tompa, RIP!
Metal Maniac
Martedì 16 Settembre 2025, 15.07.43
11
Maledetti tumori del cazzo, pensavo che ce la potesse fare a sconfiggerlo... Se ne va un grande, \"Slaughter of the soul\" una pietra miliare immarcescibile del melodic death svedese, oggi sarà un ascolto obbligato per onorarlo a dovere... R.I.P.
Carmine
Martedì 16 Settembre 2025, 15.06.27
10
Altra perdita brutta, stavolta per il metal estremo. Grazie di tutto a Tompa.
Ferro
Martedì 16 Settembre 2025, 14.43.32
9
cazzo. Non ci posso credere. Vado a riascoltarmi terminal spirit disease in tuo onore e imperitura memoria. Mi dispiace. Tanto
Dai cazzo
Martedì 16 Settembre 2025, 14.41.09
8
TompA, si chiama TompA cazzo!
lethalzorker
Martedì 16 Settembre 2025, 14.31.33
7
Addio grandissimo Tompa, grazie per i capolavori che ci hai regalato!
progster78
Martedì 16 Settembre 2025, 13.55.01
6
Scoperti con Slaughter Of The Soul...dispiace molto,r.i.p.
SkullBeneathTheSkin
Martedì 16 Settembre 2025, 13.41.09
5
Troppo giovane... rest in peace Tompa.
Luca
Martedì 16 Settembre 2025, 13.29.49
4
li conobbi con Terminal, notizia devastante, anche se purtroppo era nell’aria. dispiace veramente tanto
Giacomo
Martedì 16 Settembre 2025, 13.23.47
3
Riposa In Pace Tomas, un\'altra perdita pesante per il metal. Più tardi ascolterò nuovamente In the Embrace of Evil dei Grotesque per commemorarti.
LAMBRUSCORE
Martedì 16 Settembre 2025, 13.15.05
2
Appena saputo. Notizia tremenda. Un grande del death svedese e non solo, Skitsystem, Disfear, Lock up e altri, grave perdita. R.I.P. ragazzo.
DaveHc
Martedì 16 Settembre 2025, 13.14.56
1
RIP Tompa! Ha registrato veramente tanti dischi fantastici e alcuni veramente seminali per la storia del metal
