AT THE GATES: è morto Tomas ''Tomp'' Lindberg

26 Per me ha cantato sul più grande disco death di sempre, e comunque era un grande... un\'altra botta tremenda. RIP caro Tompa 25 RIP 24 Questa notizia mi ha colpito duramente... è stato uno dei miei idoli in gioventù. Riposa in pace. 23 ...tomas r.i.p....... 22 Ah ecco.. Siccome nell\' Articolo viene chiamato Tomp, mi era venuto il dubbio che fosse stato italianizzato in Tompa dalla Stampa tricolore. 21 @Lucio 77, sì, era detto Tompa. 20 Mi spiace molto.. Un altro Grande della Musica che se ne va presto.. Solo per la precisione: Ma non era Tompa il soprannome? 19 Grave perdita, sono legato ai loro primi due album 18 Che grave perdita. Rip 17 RIP 16 52 anni è l\'età di mio padre anche, ha fatto grandi cose e la sua voce è inconfondibile, il must dei ATG erano quei meravigliosi 3 album e 1 EP tanto straordinari quanto evocativi, oggi è una giornata brutta per me dato che Terminal Disease e With Fear erano sempre nella mia playlist.. che la terra ti sia lieve Thomas.. 15 Artisticamente parlando posso parlare ben poco avendo solo Slaughter of...Ma aveva esattamente la mia età e la cosa mi ha colpito veramente tantissimo 14 Rip 13 Nel 2018 ci avevo parlato e fatto la foto insieme. Davvero pessima notizia. RIP. 12 Pessima notizia! Addio Tompa, RIP! 11 Se ne va un grande, \"Slaughter of the soul\" una pietra miliare immarcescibile del melodic death svedese, oggi sarà un ascolto obbligato per onorarlo a dovere... R.I.P. Maledetti tumori del cazzo, pensavo che ce la potesse fare a sconfiggerlo...Se ne va un grande, \"Slaughter of the soul\" una pietra miliare immarcescibile del melodic death svedese, oggi sarà un ascolto obbligato per onorarlo a dovere... R.I.P. 10 Altra perdita brutta, stavolta per il metal estremo. Grazie di tutto a Tompa. 9 cazzo. Non ci posso credere. Vado a riascoltarmi terminal spirit disease in tuo onore e imperitura memoria. Mi dispiace. Tanto 8 TompA, si chiama TompA cazzo! 7 Addio grandissimo Tompa, grazie per i capolavori che ci hai regalato! 6 Scoperti con Slaughter Of The Soul...dispiace molto,r.i.p. 5 Troppo giovane... rest in peace Tompa. 4 li conobbi con Terminal, notizia devastante, anche se purtroppo era nell'aria. dispiace veramente tanto 3 Riposa In Pace Tomas, un\'altra perdita pesante per il metal. Più tardi ascolterò nuovamente In the Embrace of Evil dei Grotesque per commemorarti. 2 Appena saputo. Notizia tremenda. Un grande del death svedese e non solo, Skitsystem, Disfear, Lock up e altri, grave perdita. R.I.P. ragazzo. 1 RIP Tompa! Ha registrato veramente tanti dischi fantastici e alcuni veramente seminali per la storia del metal