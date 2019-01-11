     
 
SOEN: dettagli e singolo del nuovo album ''Reliance''
16/09/2025 - 16:16 (155 letture)

progster78
Martedì 16 Settembre 2025, 21.22.27
3
Ottimo pezzo con un bel testo...grande band.
Barfly
Martedì 16 Settembre 2025, 21.11.46
2
Bella notizia
Hellion
Martedì 16 Settembre 2025, 17.27.03
1
16 gennaio 2026.
RECENSIONI
84
80
77
75
ARTICOLI
03/10/2023
Intervista
SOEN
Una tavolozza di ispirazioni
21/09/2022
Live Report
SOEN + LIZZARD + OCEAN HOARSE
Largo Venue, Roma (RM), 08/09/2022
11/01/2019
Intervista
SOEN
Lotus è l'album più 'da Soen' che abbiate sentito fino ad ora.
 
ALTRE NOTIZIE
16/09/2025 - 16:16
SOEN: dettagli e singolo del nuovo album ''Reliance''
05/02/2025 - 08:32
SOEN: Zlatoyar lascia il gruppo, ecco il sostituto
22/03/2024 - 00:13
SOEN: online il video di 'Incendiary'
21/09/2023 - 08:09
SOEN: sold out la data di Bologna, due nuove date nel 2024
05/09/2023 - 11:56
SOEN: guarda la clip di ''Hollowed'' con Elisa
23/08/2023 - 00:08
SOEN: il video di ''Violence'' dal nuovo disco
14/07/2023 - 15:56
SOEN: ascolta la titletrack di ‘‘Memorial’’
31/05/2023 - 00:01
SOEN: a settembre il nuovo album ‘‘Memorial’’ e una data a Bologna
26/01/2023 - 18:05
DISSONANCE FESTIVAL: i dettagli della nuova edizione con Meshuggah, Soen e altri
16/11/2022 - 11:26
SOEN: guarda il video di ''Fortune'' dal nuovo live album ''Atlantis''
