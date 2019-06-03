     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina della nuova versione
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/09/25
PARADISE LOST
Ascension

19/09/25
I PREVAIL
Violent Nature

19/09/25
HERETOIR
Solastalgia

19/09/25
FEANOR
Hellhammer

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

19/09/25
Nine Inch Nails
Tron - Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

19/09/25
MIRADOR
Mirador

19/09/25
DEMIURGON
Miasmatic Deathless Chamber

19/09/25
NAEVUS
Back Home

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

CONCERTI

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
WINTERAGE: annunciano una nuova edizione del disco d’esordio per il decennale
17/09/2025 - 00:03 (41 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
17/09/2025 - 00:03
WINTERAGE: annunciano una nuova edizione del disco d’esordio per il decennale
29/06/2023 - 12:04
WINTERAGE: guarda il videoclip di ''Simurgh the Firebird''
25/05/2023 - 00:04
WINTERAGE: annunciano i dettagli di ‘‘Nekyia’’ e pubblicano il primo singolo
27/10/2022 - 10:02
WINTERAGE: al lavoro per il nuovo disco
09/06/2021 - 11:38
WINTERAGE: guarda il video della titletrack di ‘‘The Inheritance of Beauty’’
16/01/2021 - 11:05
WINTERAGE: svelata la clip di ''Orpheus and Eurydice''
14/12/2020 - 12:23
WINTERAGE: il lyric video del brano ''Of Heroes and Wonders''
11/11/2020 - 11:48
WINTERAGE: rivelate tracklist e copertina del nuovo album
28/10/2020 - 00:07
WINTERAGE: firmano con Scarlet Records, ecco i primi dettagli di ‘‘The Inheritance of Beauty’’
03/06/2019 - 20:26
WINTERAGE: in studio per registrare il secondo album
ULTIME NOTIZIE
17/09/2025 - 00:04
RONNIE ROMERO: ascolta ‘‘Eternally’’, realizzata con Roy Z
17/09/2025 - 00:02
ARMORED SAINT: il nuovo disco uscirà ad aprile 2026
16/09/2025 - 17:33
TYR: presentano il video del loro ultimo singolo ''The Rune''
16/09/2025 - 17:29
LES BATARDS DU ROI: ascolta la titletrack del nuovo album
16/09/2025 - 16:30
VEILBURNER: a novembre il nuovo ''Longing for Triumph, Reeking of Tragedy'', ascolta un brano
16/09/2025 - 16:27
KAMRA: diffuso in streaming il nuovo album ''Unending Confluence''
16/09/2025 - 16:19
CARACH ANGREN: guarda il video della nuova ''The Resurrection of Kariba''
16/09/2025 - 16:16
SOEN: dettagli e singolo del nuovo album ''Reliance''
16/09/2025 - 12:47
AT THE GATES: è morto Tomas ''Tomp'' Lindberg
16/09/2025 - 11:19
SPOCK`S BEARD: dettagli e singolo del nuovo album ''The Archaeoptimist''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     