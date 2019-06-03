WINTERAGE: annunciano una nuova edizione del disco d’esordio per il decennale

|
I milanesi Winterage pubblicheranno nell’ottobre 2025 una riedizione, limitata a trecento copie, del loro disco d’esordio, The Harmonic Passage, tramite l’etichetta Scarlet Records.
Il disco – che nel 2025 compie dieci anni – avrà ora una copertina rinnovata e conterrà, nella tracklist, riportata in basso, una nuova registrazione della titletrack. Proprio The Harmonic Passage riregistrata è stata scelta come singolo promozionale ed è disponibile per l’ascolto in calce alla notizia.
1. Overture in Do Minore
2. The Harmonic Passage
3. The Flame Shall Not Fade
4. Wirewings
5. Son of Winter
6. La Caccia di Tùrin
7. Golden Worm
8. Victory March
9. La Grotta di Cristallo
10. Crown to the Crowds
11. Panserbjørne
12. The Endless Well
13. Awakening