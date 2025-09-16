     
 
Prilisnost - Album Cover
19/09/25
TITHE
Communion In Anguish

19/09/25
FEANOR
Hellhammer

19/09/25
MIRADOR
Mirador

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

19/09/25
NAEVUS
Back Home

19/09/25
Nine Inch Nails
Tron - Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

19/09/25
AD NAUSEAM
Live at Roadburn

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
HERETOIR
Solastalgia

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

CONCERTI

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
KOSTNATENI: disponibile il singolo ''Samotar''
17/09/2025 - 17:51 (32 letture)

17/09/2025 - 17:51
KOSTNATENI: disponibile il singolo ''Samotar''
17/09/2025 - 18:03
OCCULT KENJI: i dettagli di ''Of Gods And Ancestors''
17/09/2025 - 17:59
ROYAL SORROW: In streaming un brano dal nuovo album
17/09/2025 - 17:49
TANVALD: a ottobre il nuovo album ''Nemofilista''
17/09/2025 - 17:39
KISSIN' DYNAMITE: Hannes Braun lascerà il ruolo di cantante nel 2026
17/09/2025 - 00:04
RONNIE ROMERO: ascolta ‘‘Eternally’’, realizzata con Roy Z
17/09/2025 - 00:03
WINTERAGE: annunciano una nuova edizione del disco d’esordio per il decennale
17/09/2025 - 00:02
ARMORED SAINT: il nuovo disco uscirà ad aprile 2026
16/09/2025 - 17:33
TYR: presentano il video del loro ultimo singolo ''The Rune''
16/09/2025 - 17:29
LES BATARDS DU ROI: ascolta la titletrack del nuovo album
16/09/2025 - 16:30
VEILBURNER: a novembre il nuovo ''Longing for Triumph, Reeking of Tragedy'', ascolta un brano
 
