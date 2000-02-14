|
CORONER: pubblicano il nuovo singolo ''Symmetry''
18/09/2025 - 09:34 (193 letture)
I thrasher Coroner
pubblicheranno il nuovo album Dissonance Theory
il 17 ottobre 2025 tramite Century Media Records
.
I dettagli della release sono disponibili cliccando il seguente link
.
La band ha ora diffuso il video ufficiale realizzato per Symmetry
. I CORONER, pionieri del thrash metal tecnico svizzero, continuano a promuovere il loro nuovo album "Dissonance Theory", la prima release dopo più di tre decenni, in arrivo il 17 ottobre 2025 tramite Century Media Records.
Dopo la risposta estremamente positiva all'annuncio iniziale di "Dissonance Theory" e il lancio del primo singolo e video "Renewal", i Coroner sono lieti di presentare ora un secondo nuovo singolo con il brano "Symmetry". Guarda il video diretto da Dariusz Szermanowicz
Il commento del chitarrista, compositore e produttore Tommy Vetterli:
"Questo brano parla di vanità, ego e di come l'ossessione per se stessi possa essere parecchio distruttiva. Questa idea ha plasmato anche il modo in cui l'abbiamo suonata. "Symmetry" ci ha dato spazio per esplorare, e con l'apporto ritmico di Diego (Rapacchietti - Batteria), ci ha spinto più in là di quanto avessimo mai fatto".
7
superiorita\' a prescindere.sempre avanti.
6
@Nhandu chromatus: I Triptykon già avanti negli anni 80? Non si formarono nel 2008?
5
Gruppo da sempre superiore e questo pezzo lo dimostra senza fare niente di speciale, più che jeans e maglietta mi soffermerei sul senza per forza sbrodolare poliritmie che manco so cosa sono e growl tutti uguali che abbruttiscono e basta, ma visto che ci si attacca a queste formule come la freschezza nel metal ben vengano coroner voivod e trypticon che erano già avanti negli anni 80
4
Buon pezzo.
3
Bella botta...cmq da osservatore esterno mi sa che Lethalzorker non ce l\'ha con i Kiss ma con una nota band nu metal
2
Bravi i Coroner, ma perché devi tirare in mezzo i Kiss e denigrarlo? Hanno scritto pagine di storia del rock anche loro.
1
Originali, tecnici, profondi e con songwriting di qualita\'. Anche questo spacca! Ennesima riprova che non serve fare i buffoni con make up, maschere e tutine colorate....solo jeans, t-shirts, tanta competenza, sudore e passione. Lunga vita ai Coroner !
