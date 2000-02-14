     
 
19/09/25
I PREVAIL
Violent Nature

19/09/25
FEANOR
Hellhammer

19/09/25
STONED JESUS
Songs to Sun

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
DEMIURGON
Miasmatic Deathless Chamber

19/09/25
Nine Inch Nails
Tron - Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

CONCERTI

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
CORONER: pubblicano il nuovo singolo ''Symmetry''
18/09/2025 - 09:34 (193 letture)

k.j.
Giovedì 18 Settembre 2025, 14.54.20
7
superiorita\' a prescindere.sempre avanti.
Transcendence
Giovedì 18 Settembre 2025, 14.02.00
6
@Nhandu chromatus: I Triptykon già avanti negli anni 80? Non si formarono nel 2008?
Nhandu chromatus
Giovedì 18 Settembre 2025, 13.56.39
5
Gruppo da sempre superiore e questo pezzo lo dimostra senza fare niente di speciale, più che jeans e maglietta mi soffermerei sul senza per forza sbrodolare poliritmie che manco so cosa sono e growl tutti uguali che abbruttiscono e basta, ma visto che ci si attacca a queste formule come la freschezza nel metal ben vengano coroner voivod e trypticon che erano già avanti negli anni 80
Galilee
Giovedì 18 Settembre 2025, 13.34.04
4
Buon pezzo.
progster78
Giovedì 18 Settembre 2025, 12.28.58
3
Bella botta...cmq da osservatore esterno mi sa che Lethalzorker non ce l\'ha con i Kiss ma con una nota band nu metal
Fonzie
Giovedì 18 Settembre 2025, 12.01.12
2
Bravi i Coroner, ma perché devi tirare in mezzo i Kiss e denigrarlo? Hanno scritto pagine di storia del rock anche loro.
lethalzorker
Giovedì 18 Settembre 2025, 10.02.03
1
Originali, tecnici, profondi e con songwriting di qualita\'. Anche questo spacca! Ennesima riprova che non serve fare i buffoni con make up, maschere e tutine colorate....solo jeans, t-shirts, tanta competenza, sudore e passione. Lunga vita ai Coroner !
RECENSIONI
92
90
92
85
ARTICOLI
19/07/2023
Live Report
PANTERA + KREATOR + ELEGANT WEAPONS + CORONER + FLESHGOD APOCALYPSE + VEKTOR + SADIST
The Return of the Gods Festival DAY 1 - Arena Parco Nord, Bologna (BO), 02/07/2023
10/02/2016
Live Report
CORONER + ACID DEATH + DEATH MECHANISM
Circolo Colony, Brescia (BS), 06/02/2016
18/12/2014
Live Report
ROCK HARD FESTIVAL - CORONER + DEICIDE + BULLDOZER
Live Club 13/12/2014 Trezzo Sull'Adda
 
