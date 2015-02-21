     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Ghosted - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/09/25
I PREVAIL
Violent Nature

19/09/25
KAMRA
Unending Confluence

19/09/25
AD NAUSEAM
Live at Roadburn

19/09/25
DEMIURGON
Miasmatic Deathless Chamber

19/09/25
HERETOIR
Solastalgia

19/09/25
Nine Inch Nails
Tron - Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

19/09/25
NAEVUS
Back Home

19/09/25
FEANOR
Hellhammer

19/09/25
VIGLJOS
Tome 2: Ignis Sacer

19/09/25
HERETOIR
Solastalgia

CONCERTI

20/09/25
AVANTGARDE MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
TRICK OR TREAT: presentano il video di ''Retun to Monkey Island''
19/09/2025 - 09:36 (44 letture)

RECENSIONI
79
75
86
83
79
71
72
ARTICOLI
13/04/2017
Live Report
SECRET SPHERE + DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
The Triumvirate Tour - Officine Sonore, Vercelli (VC)- 08/04/2017
13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
16/07/2016
Intervista
TRICK OR TREAT
Non è una sfiga essere italiani!
26/02/2015
Live Report
ELVENKING + TRICK OR TREAT
Live23, Bosco Marengo (AL), 21/02/2015
 
ALTRE NOTIZIE
19/09/2025 - 09:36
TRICK OR TREAT: presentano il video di ''Retun to Monkey Island''
09/05/2025 - 18:42
TRICK OR TREAT: in streaming un nuovo video da ''Ghosted''
10/04/2025 - 16:15
TRICK OR TREAT: realizzano un video per ''Dance With The Dancing Clown''
20/03/2025 - 18:32
TRICK OR TREAT: una data a Milano
19/03/2025 - 12:01
TRICK OR TREAT: ascolta ''Bloodmoon'' con Adrienne Cowan
19/02/2025 - 15:09
TRICK OR TREAT: guarda il video della titletrack del nuovo album ''Ghosted''
20/01/2025 - 17:08
TRICK OR TREAT: ecco i dettagli del nuovo ''Ghosted''
27/12/2024 - 13:37
TRICK OR TREAT: previsto per il mese di aprile il nuovo disco
19/01/2024 - 09:16
TRICK OR TREAT: un tour coi Nanowar of Steel e conferma all`Adunata di Feudalesimo e Libertà
26/12/2023 - 21:36
TRICK OR TREAT: ecco il lyric video di ''When the Lights... (Santa’s in Trouble)''
ULTIME NOTIZIE
19/09/2025 - 10:36
CASSIDY PARIS: previsto per novembre il nuovo album ''Bittersweet''
19/09/2025 - 10:29
AEROSMITH: a novembre il nuovo EP ''One More Time'' in collaborazione con Yungblud
19/09/2025 - 10:23
THE GEMS: presentano il nuovo singolo
19/09/2025 - 10:12
GRIMMING: firmano con Napalm Records
19/09/2025 - 10:05
THE HALO EFFECT: ascolta la cover di ''I Wanna Be Somebody'' dal nuovo EP di cover
19/09/2025 - 09:58
SLASH: a novembre il nuovo live album
19/09/2025 - 09:42
GOTTHARD: in arrivo un nuovo Mini Album ''More Stereo Crush''
19/09/2025 - 09:25
ROYAL REPUBLIC: guarda il video della cover di ''Stayin' Alive''
18/09/2025 - 12:16
IRON MAIDEN: una data a San siro nel 2026
18/09/2025 - 09:39
LAMP OF MURMUUR: dettagli e singolo del nuovo ''The Dreaming Prince in Ecstasy''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     