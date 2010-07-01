RAMMSTEIN: in arrivo una collector box con tutti i singoli della band in vinile

|
I Rammstein hanno annunciato per il 14 novembre la pubblicazione di una collector edition, intitolata Rammstein XXXIII, con tutti i 33 singoli della band rimasterizzati in vinile.
Di seguito trovate tutti i dettagli.
With the “XXXIII Collector’s Vinyl Box, released on November 14, 2025, a complete anthology of all 33 officially released singles since 1995 will be available for the first time – presented chronologically from “Du riechst so gut” to “Adieu” (2022), each with its original artwork and B-sides on 7" vinyl.
This collection comes in a deep-black wooden box featuring an inlaid metal logo – strictly limited to 6,000 copies worldwide.
A premium collector’s item that will thrill fans and vinyl enthusiasts alike – a tangible piece of music history!
.limited edition – 6,000 copies worldwide
.each box is hand-numbered
.33 x 40 g black vinyl
.remastered edition
.beech wood box, stained black
.embossed metal Rammstein logo, antique silver finish
.embedded metal hinges and magnetic closure
Tracklist:
Vinyl I
Side A // Du riechst so gut (Single Version) 04:50
Side B // Du riechst so gut (Scal Remix) 04:45
Vinyl II
Side A // Seemann (Single Version) 4:48
Side B // Der Meister 4:10
Vinyl III
Side A // Engel (Single Version) 04:23
Side B // Wilder Wein (Demo Version 1994) 5:41
Vinyl IV
Side A // Du hast (Single Version) 03:54
Side B // Du hast (Remix by Jacob Hellner) 06:44
Vinyl V
Side A // Das Modell (Single Version) 04:46
Side B // Kokain 03:09
Vinyl VI
Side A // Du riechst so gut ’98 (Single Version) 04:24
Side B // Du riechst so gut ’98 (Remix by Faith No More) 01:58
Vinyl VII
Side A // Stripped (Single Version) 04:25
Side B // Stripped (Heavy Mental Mix by Charlie Clouser) 05:12
Vinyl VIII
Side A // Asche zu Asche 03:51
Side B // Wollt ihr das Bett in Flammen sehen? (Live Version) 05:52
Vinyl IX
Side A // Sonne (Single Version) 04:32
Side B // Sonne (Clawfinger K.O. Remix) 04:10
Vinyl X
Side A // Links 2 3 4 (Single Version) 03:42
Side B // Halleluja 03:40
Vinyl XI
Side A // Ich will 03:38
Side B // Ich will (Paul van Dyk Mix) 06:13
Vinyl XII
Side A // Mutter (Radio Edit) 03:40
Side B // 5/4 05:30
Vinyl XIII
Side A // Feuer frei! (Single Version) 03:08
Side B // Feuer frei! (Rammstein vs. Junkie XL Remix) 04:10
Vinyl XIV
Side A // Mein Teil (Single Version) 04:23
Side B // Mein Teil (You Are What You Eat Edit Remix by Pet Shop Boys) 04:06
Vinyl XV
Side A // Amerika (Single Version) 03:46
Side B // Amerika (Western-Remix by Olsen Involtini) 03:14
Vinyl XVI
Side A // Ohne dich (Album Version) 04:31
Side B // Ohne dich (Mina Harker’s Version, Remix by Laibach) 03:58
Vinyl XVII
Side A // Keine Lust (Single Version) 03:42
Side B // Keine Lust (Black Strobe Remix) 07:08
Vinyl XVIII
Side A // Benzin (Single Version) 03:48
Side B // Benzin (Combustion Remix by Meshuggah) 05:06
Vinyl XIX
Side A // Rosenrot (Single Version) 03:47
Side B // Rosenrot (Northern Lite Remix) 04:45
Vinyl XX
Side A // Mann gegen Mann (Single Version) 03:51
Side B // Mann gegen Mann (Popular Music Mix by Vince Clarke) 04:06
Vinyl XXI
Side A // Pussy (Radio Edit) 03:48
Side B // Rammlied 05:19
Vinyl XXII
Side A // Ich Tu Dir Weh (Radio Edit) 03:57
Side B // Pussy (“Lick it” Remix by Scooter) 04:54
Vinyl XXIII
Side A // Haifisch (Single Version) 03:45
Side B // Haifisch (Remix by Hurts) 03:45
Vinyl XXIV
Side A // Mein Land (Single Version) 03:53
Side B // Vergiss uns nicht 04:10
Vinyl XXV
Side A // Mein Herz brennt (Album Version) 04:39
Side B // Gib mir deine Augen 03:44
Vinyl XXVI
Side A // Deutschland (Album Version) 05:26
Side B // Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) 05:45
Vinyl XXVII
Side A // Radio (Single Version) 04:37
Side B // Radio (RMX by twocolors) 05:00
Vinyl XXVIII
Side A // Ausländer (Single Version) 03:52
Side B // Ausländer (RMX by R3HAB) 03:50
Vinyl XXIX
Side A // Zeit (Single Version) 05:21
Side B // Zeit (RMX by Ólafur Arnalds) 03:53
Vinyl XXX
Side A // Zick Zack (Single Version) 04:04
Side B // Zick Zack (RMX by Boys Noize) 04:00
Vinyl XXXI
Side A // Angst (Single Version) 03:44
Side B // Angst (RMX by twocolors) 04:01
Vinyl XXXII
Side A // Dicke Titten (Single Version) 03:38
Side B // Dicke Titten (LaBrassBanda Version) 03:17
Vinyl XXXIII
Side A // Adieu (Single Version) 04:38
Side B // Adieu (RMX by Richard Z. Kruspe) 04:42