THE GATHERING: il prossimo maggio in Italia assieme ad Anneke van Giersbergen

I The Gathering hanno comunicato che, durante il prossimo tour europeo dedicato al trentesimo anniversario di Mandylion, si fermeranno per un'unica data in Italia il 23 Maggio al Live Club di Trezzo sull'Adda.
Di seguito potete leggere il comunicato stampa e vedere i dettagli del concerto.
THE GATHERING – 30 YEARS OF “MANDYLION”
Sabato 23 Maggio 2026 – LIVE CLUB, Trezzo sull’Adda (MI)
I leggendari THE GATHERING tornano in Italia per un’unica, esclusiva data dedicata al 30° anniversario di “Mandylion“, con la reunion insieme ad Anneke Van Giersbergen. Dopo i cinque sold out show nei Paesi Bassi dello scorso Agosto, la band ha scelto di estendere il tour celebrativo al 2026 portando sul palco i brani di un album che ha segnato un’epoca insieme ai grandi classici della propria discografia.L’appuntamento italiano sarà uno show da headliner, in data unica, al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI).
BIGLIETTI:
40€ + diritti di prevendita su Ticketone e Mailticket
I THE GATHERING, formazione olandese nata nel 1989, hanno attraversato diverse fasi stilistiche — dal gothic/doom metal a esplorazioni di trip rock, psichedelia e sonorità elettroniche — diventando una delle realtà più influenti e sfaccettate della scena alternativa europea. “Mandylion” rimane uno dei loro album più iconici e questa serie di concerti è un tributo sentito e potente a quell’era, in formazione originale e con l’inconfondibile carisma e voce di Anneke per celebrare i brani che hanno fortemente marchiato la storia della band.
