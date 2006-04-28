     
 
25/09/25
NAILED TO OBSCURITY
Generation Of The Void

26/09/25
IGORRR
Amen

26/09/25
THE VINTAGE CARAVAN
Portals

26/09/25
RAGE
A New World Rising

26/09/25
DYING WISH
Flesh Stays Together

26/09/25
RISEN ATLANTIS
Power to the Past

26/09/25
ABRAHAM
idsungwüssä

26/09/25
FROSTMOON ECLIPSE
As Time Retreats

26/09/25
ROYAL SORROW
Innerdeeps

26/09/25
PEELINGFLESH
PF Radio 2

CONCERTI

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
MOONSPELL: guarda il live video di ''In Tremor Dei''
23/09/2025 - 21:43 (62 letture)

18/11/2012
Live Report
MOONSPELL + PAIN + SWALLOW THE SUN + LAKE OF TEARS + SCAR OF THE SUN
Estragon, Bologna, 15/11/2012
16/04/07
Live Report
MOONSPELL + DARK SIDE
Rainbow, Milano, 26/03/207
28/04/2006
Intervista
MOONSPELL
Parla la band
 
23/09/2025 - 21:43
MOONSPELL: guarda il live video di ''In Tremor Dei''
21/08/2025 - 21:23
MOONSPELL: a ottobre il nuovo live album ''Opus Diabolicum - The Orchestral Live Show''
03/06/2025 - 15:57
METAL FOR EMERGENCY: headliner i Moonspell
28/12/2024 - 11:58
DARK TRANQUILLITY: una data con Moonspell e Hiraes a maggio a Padova
30/09/2022 - 15:48
MOONSPELL: guarda il live video di ''Apophthegmata'' dal nuovo disco
28/08/2022 - 00:06
MOONSPELL: ‘‘Hermitage’’ è il nuovo singolo da ‘‘From Down Below - Live 80 Meters Deep’’
28/07/2022 - 18:12
MOONSPELL: i dettagli del nuovo ''From Down Below - Live 80 Meters Deep'' in arrivo a settembre
25/02/2021 - 19:15
MOONSPELL: ecco il video ufficiale di ''The Hermit Saints''
22/01/2021 - 10:38
MOONSPELL: presentano il video di ''All or Nothing''
10/12/2020 - 16:24
MOONSPELL: online ''Common Prayers'' dal nuovo album ''Hermitage''
23/09/2025 - 23:15
STRYPER: i dettagli del disco natalizio ''The Greatest Gift of All''
23/09/2025 - 21:49
AQUILLA: ecco il singolo ''Battalion 31''
23/09/2025 - 21:39
DOLMEN GATE: presentano il primo singolo dal loro secondo disco
23/09/2025 - 21:31
OCCULT KENJI: ascolta ''King Nothing'' da ''Of Gods and Ancestors''
23/09/2025 - 11:25
FREEDOM CALL: nuovo album nel corso del 2026
23/09/2025 - 11:19
KARU: a novembre il nuovo ''Perdition''
23/09/2025 - 11:13
THEM: in streaming un brano da ''Psychedelic Enigma''
23/09/2025 - 11:07
THORONDIR: disponibile il singolo ''Der Wilde Jager'' dal nuovo album
22/09/2025 - 20:51
LEAH MARTIN-BROWN: presenta un brano dal suo nuovo album
22/09/2025 - 20:41
MEZZROW: ecco ''Symphony of Twisted Souls''
 
