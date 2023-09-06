MALPAGA WINTER NIGHT: i dettagli della quarta edizione

|
Lo staff del Malpaga Winter Night ha diffuso i dettagli della quarta edizione che si svolgerà presso il Druso in provincia di Bergamo.
Non ci facciamo cogliere impreparati. Stiamo già lavorando al classico appuntamento MALPAGA WINTERNIGHT che si svolgerà in via del tutto eccezionale DOMENICA 14 DICEMBRE dalle ore 16,oo alle ore 21,00.
Cinque ore di musica nel classico appuntamento di fine anno che vedrà sul palco del DRUSO di Ranica BG ben sei (6) band fra le più iconiche del nostro panorama.
L’accesso sarà, come sempre, a ingresso libero e troverete food-truck, birre e, come sempre, l’esclusivo merchandising delle bands in cartellone. Non mancate e passate la voce !!!
________________________________
BARAD GULDUR provenienti da una remotissima Valle lombarda apriranno nella più classica delle tradizioni medievali Epic Folk Metal, Nati nel 2014 con tematiche ispirate al folklore, alla mitologia, al fantasy, si esibiscono con strumenti tradizionali quali la ghironda e la cornamusa. Più di 10 anni per loro passati come il vento fra i rami del Ginkgo l’Albero Sacro a cui sono devoti e a cui dedicano spesso sacrifici umani. Hanno pubblicato tre full-lenght di cui l’ultimo, nel 2024, dal titolo Fabulae Errantes. … e come direbbe il buon Richard Benson “Vi dovete spaventareeeeeee…”
www.facebook.com/baradguldur/
THE HEADLESS GHOST, band lombarda dedita a sonorità heavy metal classico con un tocco di suono progressivo e attitudine estrema. Per i fan di Sabbath, Maiden e Judas Priest. Nel 2024 è uscito per i T.H.G. King Of Pain (Punishment 18 Records) che riprende spesso quel tipo di sonorità, oscure, tenebrose e orrorifiche nelle atmosfere dei loro modelli di thrash metal. Sono come gli Amaretti di Saronno : brutti ma buoni … di questi non abbiate paura. Una sana sferzata del più classico NWBHM che vi catapulterà nei mitici anni 80/90. Borchie, denim, patch & capelli cotonati.
www.facebook.com/theheadlessghostmetal/
RATTI DI SENTINA, un momento di leggerezza con una scanzonata band a tema piratesco. Composta da sei stravaganti musicisti, questa ciurma musicale propone uno spettacolo in costume che narra delle sue incredibili gesta, scorribande, isole caraibiche, mostri marini e rum. Wanted per atolli e per mari vivi, ma preferibilmente morti, per maltrattamento del pentagramma, abuso di ironia e ubriachezza molesta, ma soprattutto per le parodie che hanno fatto incazzare di brutto più di un gruppo e artista nazionale … Non fanno prigionieri; solo prigioniere …(Bobbi, mi meraviglio di te ..)
www.facebook.com/rattidisentina/
BERIEDIR qui siamo alla nobiltà del rock, qui si vola alto. Ci hanno già entusiasmato la scorsa edizione a seguito della quale ce li hanno richiesti a forza. Mr. Stephan Nüsperli, lo svizzero-bergamasco ha accettato di buon grado di ripresentare la sua band sul prestigioso palco del Druso per deliziare con i nuovi brani di metal-progressive. Hanno avuto successo con il mitico The Path Beyond The Moon (2018) ma è con il penultimo AQVA che hanno fatto il botto in Italia e all’estero, Noi ovviamente orgogliosi di ospitarli con il nuovo lavoro dal titolo Liminal Spaces.
www.facebook.com/BeriedirOfficial
AEXYLIUM varesini, si ripresentano al Malpaga più motivati che mai veterani come sono del Folk Metal di natura lombarda. La peculiarità della band è la presenza da tempo e con successo del loro nome accanto a band europee; da Wind Rose a Blind Guardian tanto per citarne alcuni e l’Europa farà loro da sfondo anche il prossimo anno. A Maggio 2025 la band pubblica il terzo album, Myth of Mankind, sempre per Rockshots quindi al Druso sarà una anteprima assoluta per il loro 10° anno di attività.
www.facebook.com/aexylium
HOLY SHIRE una vera band regina dei festival fantasy. Guidata dalla “veterana” e luciferina Erika (che ha fatto un patto col diavolo) la Contea Sacra di Tolkien ha percorso in lungo e in largo l’Europa con il suo carico di storie ispirazione sinfonico epica. Dal 2009 molti sono i concerti leggendari come quello al Capodanno Celtico a Milano, al Carcere Minorile di Bollate, al disco celebrativo per l’ultima definitiva uscita di Rock Hard, a Metal for Emergency con Mago de OZ. . Formazione rimaneggiata ad ogni disco, circa 20 gli artisti che hanno ruotato intorno a “the Black Nun” Aeon Flux ma sempre con graziose pulzelle in front-line. Ultimo lavoro del 2024 Invincible (Ghost Record).
www.facebook.com/HOLYSHiRE/
MALPAGA WINTER NIGHT – 4a Edizione – Ingresso Libero senza prenotazione
Domenica 14 Dicembre – dalle ore 16,00
DRUSO – Via A. Locatelli 17 – Ranica BG
Inizio tassativo ore 16,00 – DRUSO (Redona BG)
info leparc14@gmail.com
HOLY SHIRE +
AEXYLIUM +
BERIEDER +
RATTI DI SENTINA +
HEADLESS GHOST +
BARAD GULDUR