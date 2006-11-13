     
 
DISCHI IN USCITA

26/09/25
IGORRR
Amen

26/09/25
FAUNA
Ochre & Ash

26/09/25
RAGE
A New World Rising

26/09/25
ROYAL SORROW
Innerdeeps

26/09/25
PEELINGFLESH
PF Radio 2

26/09/25
ABRAHAM
idsungwüssä

26/09/25
FROSTMOON ECLIPSE
As Time Retreats

26/09/25
PARADOX
Mysterium

26/09/25
PRESIDENT
King of Terrors

26/09/25
REVOCATION
New Gods, New Masters

CONCERTI

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
KREATOR: primi dettagli per ''Krushers Of The World'', una data coi Carcass ed Exodus
25/09/2025 - 18:08 (106 letture)

RECENSIONI
s.v.
80
85
90
48
90
86
85
75
69
70
77
92
92
95
95
81
ARTICOLI
22/12/2024
Live Report
ANTHRAX + KREATOR + TESTAMENT
Alcatraz, Milano (MI), 06/12/2024
19/07/2023
Live Report
PANTERA + KREATOR + ELEGANT WEAPONS + CORONER + FLESHGOD APOCALYPSE + VEKTOR + SADIST
The Return of the Gods Festival DAY 1 - Arena Parco Nord, Bologna (BO), 02/07/2023
12/12/2018
Live Report
KREATOR + DIMMU BORGIR + HATEBREED + BLOODBATH - THE EUROPEAN APOCALYPSE
Alcatraz, Milano (MI) - 06/12/2018
26/02/2017
Live Report
KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 21/02/2017
17/02/2017
Intervista
KREATOR
Qualcosa su cui riflettere
11/12/2012
Articolo
KREATOR
Stream of Consciousness - Quarta Parte
06/12/2012
Articolo
KREATOR
Stream of Consciousness - Terza Parte
21/11/2012
Articolo
KREATOR
Stream of Consciousness - Seconda Parte
18/11/2012
Live Report
KREATOR + MORBID ANGEL + NILE + FUELED BY FIRE
Demodè Club, Bari / Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) 14-12/11/2012
05/11/2012
Articolo
KREATOR
Stream of Consciousness - Prima Parte
27/04/2012
Articolo
KREATOR
La strada per 'Phantom Antichrist'
21/08/2011
Articolo
KREATOR
La biografia, seconda parte
11/08/2011
Articolo
KREATOR
La biografia, prima parte
18/12/2010
Live Report
KREATOR + EXODUS + DEATH ANGEL + SUICIDAL ANGELS
Estragon, Bologna, 15/12/2010
19/06/2010
Articolo
KREATOR
Terrible Certainty - Petrozza, i Kreator e la caduta del Muro
11/02/2009
Live Report
KREATOR + CALIBAN
Rolling Stone, Milano - 03/02/2009
13/11/2006
Intervista
KREATOR
Parla Mille
 
ALTRE NOTIZIE
25/09/2025 - 18:08
KREATOR: primi dettagli per ''Krushers Of The World'', una data coi Carcass ed Exodus
31/07/2025 - 11:36
KREATOR: completate le registrazioni del nuovo disco, a breve il mastering
26/05/2025 - 17:19
KREATOR: cancellata la data estiva italiana
20/03/2025 - 09:31
KREATOR: una data in Italia con Rotting Christ e Warbringer
15/07/2024 - 19:29
KREATOR: aggiornamenti sul seguito di ''Hate Über Alles''
16/05/2024 - 19:48
KREATOR: previsto nel 2026 il nuovo disco
23/01/2024 - 07:51
KREATOR: con Anthrax e Testament per una data
30/12/2023 - 19:27
KREATOR: previste per il 2025 le registrazioni del nuovo album
26/10/2023 - 08:11
KREATOR: confermano un nuovo album nel 2025
22/05/2023 - 16:13
KREATOR: la clip ufficiale di ''Conquer and Destroy'' dal nuovo ''Hate Über Alles''
ULTIME NOTIZIE
25/09/2025 - 21:15
TREAT: a novembre il nuovo ''The Wild Card'', ecco ''1985''
25/09/2025 - 21:05
ILDARUNI: ascolta ''Forged with Glaive and Blood''
25/09/2025 - 18:28
CHAT PILE: ecco il video di ''Demon Time'' con Hayden Pedigo
25/09/2025 - 18:26
OMNIUM GATHERUM: il visualizer del singolo ''Walking Ghost Phase''
25/09/2025 - 18:22
SEPULCHRAL: a dicembre il nuovo ''Beneath The Shroud''
25/09/2025 - 18:18
AGNOSTIC FRONT: ecco il lyric video di ''Way Of War''
25/09/2025 - 18:15
TODAY IS THE DAY: online il video di ''Pain And Frustration'' dal nuovo album
25/09/2025 - 18:05
ENTHRONED: a dicembre il nuovo ''Ashspawn'', guarda un video
25/09/2025 - 17:58
TENEBRO: svelati i dettagli del nuovo ''Una Lama d’Argento''
25/09/2025 - 17:55
SUFFERING HOUR: dettagli e singolo del nuovo EP ''Impelling Rebirth''
 
