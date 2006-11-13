|
KREATOR: primi dettagli per ''Krushers Of The World'', una data coi Carcass ed Exodus
25/09/2025 - 18:08 (106 letture)
I thrasher Kreator
pubblicheranno il nuovo album Krushers Of The World
tramite Nuclear Blast Records
il 16 gennaio 2026.
A lato è disponibile la copertina di Zbigniew M. Bielak
mentre il primo singolo Seven Serpents
sarà diffuso il 26 settembre.
Inoltre la band farà tappa in Italia insieme Carcass, Exodus e Nails.
Comunicato di MC² Live:
Data da segnare in rosso sul calendario per gli appassionati di thrash e death metal. I KREATOR annunciano oggi gli show a supporto del nuovo album “Krushers of the World” (che uscirà il 16 gennaio) e tra queste ci sarà anche un concerto in Italia: la band tedesca salirà infatti sul palco dell’Alcatraz di Milano il 7 aprile 2026.
Insieme alla leggendaria formazione guidata da Mille Petrozza, ci saranno anche i CARCASS, tra i fondatori del grindcore e pilastro del death metal, e gli EXODUS, considerati imprescindibili per gli amanti del thrash americano. In apertura di serata toccherà all’hardcore-punk dei NAILS dare fuoco alle polveri.
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita dal sito dell'artista dalle ore 10:00 del 26 settembre;
– vendita generale su Vivaticket a questo indirizzo dalle ore 10:00 del 29 settembre.
Mille Petrozza dichiara:
“Siamo entusiasti di dare il via al nuovo anno con l’uscita del nostro nuovissimo album ‘Krushers Of The World‘ il 16 gennaio 2026! Ma non è tutto! Dal 20 marzo saremo in tour per offrirvi il nostro spettacolo più grande di sempre. Sarà una serata di inarrestabile caos metal, con i nostri compagni d’armi CARCASS, EXODUS e i mitici NAILS. Questo segna un nuovo entusiasmante capitolo per la band e non vediamo l’ora che possiate ascoltare la nuova musica dal vivo, oltre a una selezione di classici dei KREATOR, vecchi e nuovi. Hail to the hordes! \m/”
Dettagli:
KREATOR
+ CARCASS
+ EXODUS
+ NAILS
7 aprile 2026 – Milano, Alcatraz
