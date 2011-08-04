     
 
TODAY IS THE DAY: online il video di ''Pain And Frustration'' dal nuovo album
25/09/2025 - 18:15 (74 letture)

Transcendence
Giovedì 25 Settembre 2025, 21.06.17
2
@No Fun: A giudicare dal fermo immagine, pare che hanno preso la Linda Blair odierna e l\'hanno truccata a puntino come nei bei vecchi tempi.
No Fun
Giovedì 25 Settembre 2025, 20.35.57
1
La canzone non mi dispiace, soprattutto non mi esce più dalla testa. Il video è una figata, bellissimo, ci vorrebbe qualcuno che ci dica da dove provengono quelle immagini.
RECENSIONI
84
90
