26/09/25
IGORRR
Amen

26/09/25
FROSTMOON ECLIPSE
As Time Retreats

26/09/25
ABRAHAM
idsungwüssä

26/09/25
ROYAL SORROW
Innerdeeps

26/09/25
RAGE
A New World Rising

26/09/25
REVOCATION
New Gods, New Masters

26/09/25
FAUNA
Ochre & Ash

26/09/25
TERRA ATLANTICA
Oceans

26/09/25
RISEN ATLANTIS
Power to the Past

26/09/25
PRESIDENT
King of Terrors

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
VULTURE: pubblicano un nuovo singolo
26/09/2025 - 11:38 (62 letture)

Shock
Venerdì 26 Settembre 2025, 14.50.57
2
....Gimme metal.... Yeahhhh!!!!
lisablack
Venerdì 26 Settembre 2025, 14.48.05
1
Questi mi piacciono da matti.. Ho tutti i loro dischi e anche questo non mancherà
80
09/05/2015
Live Report
ARCTURUS + VULTURE INDUSTRIES + KRAKOW + SEVEN IMPALE
Locomotiv, Bologna - 03/05/15
 
