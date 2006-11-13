KREATOR: i dettagli del nuovo album ''Krushers of the World'' e il video di ''Seven Serpents''

|
I Kreator hanno annunciato per il 16 gennaio 2026 la pubblicazione, tramite Nuclear Blast Records, del loro nuovo album Krushers of the World.
Di seguito potete vedere il video del singolo Seven Serpents.
Tracklist:
01. Seven Serpents
02. Satanic Anarchy
03. Krushers Of The World
04. Tränenpalast
05. Barbarian
06. Blood Of Our Blood
07. Combatants
08. Psychotic Imperator
09. Deathscream
10. Loyal To The Grave
A supporto di questo disco, la band sarà nel nostro paese il prossimo 7 aprile all'Alcatraz di Milano insieme a Carcass, Exodus e Nails.
Martedì 07 aprile, 2026
@Alcatraz - Milano
Via Valtellina
KREATOR +
CARCASS +
EXODUS +
NAILS
I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:
– in prevendita dal sito dell’artista dalle ore 10:00 del 26 settembre;
– vendita generale su Vivaticket a questo indirizzo dalle ore 10:00 del 29 settembre.