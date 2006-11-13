KREATOR: i dettagli del nuovo album ''Krushers of the World'' e il video di ''Seven Serpents''

Ma va.. Il 16 gennaio è il mio compleanno 😊.. Comunque è tanto che non seguo i Kreator, è dagli anni 90, band che mi fece impazzire con i primi capolavori thrash che tutti conosciamo. Che dire? Per me hanno rallentato troppo anche se questo brano non è male.. Però io ho un altra idea del thrash.. Capisco che non posso pretendere da loro Extreme Aggression o Pleasure to kill 40 anni dopo.. Quindi anche se il brano non è affatto male, non so se acquisterò il disco in questione.. Vediamo ci devo pensare