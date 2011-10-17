WARRANT: guarda il nuovo video da ''The Speed of Metal''

03/10/25
OVO
Gemma
03/10/25
VERNON REID
Hoodoo Telemetry
03/10/25
THRICE
Horizons/West
03/10/25
CROWN LANDS
Ritual I & II
03/10/25
DOLMEN GATE
Echoes of Ancient Tales
03/10/25
SIENA ROOT
Made in KuBa [Live Album]
03/10/25
STEVE PORCARO
The Very Day
03/10/25
AFI
Silver Bleeds the Black Sun...
03/10/25
AUTHOR & PUNISHER
Nocturnal Birding
03/10/25
ORBIT CULTURE
Death Above Life
29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)