     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
Clicca per ingrandire
Il flyer del concerto
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/10/25
OVO
Gemma

03/10/25
VERNON REID
Hoodoo Telemetry

03/10/25
THRICE
Horizons/West

03/10/25
CROWN LANDS
Ritual I & II

03/10/25
DOLMEN GATE
Echoes of Ancient Tales

03/10/25
SIENA ROOT
Made in KuBa [Live Album]

03/10/25
STEVE PORCARO
The Very Day

03/10/25
AFI
Silver Bleeds the Black Sun...

03/10/25
AUTHOR & PUNISHER
Nocturnal Birding

03/10/25
ORBIT CULTURE
Death Above Life

CONCERTI

29/09/25
THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
ENSIFERUM: una data in Italia e il lyric video di ''From Order to Chaos''
29/09/2025 - 17:57 (42 letture)

RECENSIONI
71
80
78
88
85
83
87
88
ARTICOLI
29/04/2016
Intervista
ENSIFERUM
Questa è la bellezza della nostra musica
22/04/2016
Live Report
ENSIFERUM + FLESHGOD APOCALYPSE + HEIDRA
Fabrique, Milano, 18/04/16
06/10/2012
Live Report
ENSIFERUM + AMORAL + PROFANE OMEN
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 01/10/2012
20/04/07
Live Report
ENSIFERUM + SUIDAKRA + NAILDOWN
La data di Milano
 
ALTRE NOTIZIE
29/09/2025 - 17:57
ENSIFERUM: una data in Italia e il lyric video di ''From Order to Chaos''
20/02/2025 - 15:47
ENSIFERUM: online il videoclip di ''Victorious'' dal nuovo album
08/01/2025 - 17:35
ENSIFERUM: guarda il video di ''The Howl''
22/10/2024 - 18:40
ENSIFERUM: ecco la clip di ''Fatherland''
14/09/2024 - 10:59
ENSIFERUM: ecco ''Long Cold Winter of Sorrow and Strife'' dal nuovo album
19/06/2024 - 00:23
ENSIFERUM: ad ottobre esce ''Winter Storm'', ecco dettagli e primo singolo
21/12/2021 - 11:51
DARK TRANQUILLITY: svelati gli opener del tour con gli Ensiferum
16/09/2021 - 18:55
ENSIFERUM: il video ufficiale di ''Run from the Crushing Tide''
15/09/2021 - 17:36
DARK TRANQUILLITY: in Italia per tre date con gli Ensiferum nel 2022
10/07/2020 - 08:48
ENSIFERUM: tutto ''Thalassic'' in streaming
ULTIME NOTIZIE
29/09/2025 - 18:19
SOULFLY: online il videoclip di ''Nihilist''
29/09/2025 - 18:16
NEL BUIO: diffuso il nuovo singolo ''Il buio l'avvolge''
29/09/2025 - 18:12
HEADS FOR THE DEAD: il lyric video di ''Phantasmagoria''
29/09/2025 - 18:10
ONE OF NINE: ascolta ''Quest of the Silmaril'' dal nuovo album ''
29/09/2025 - 18:07
ENRAGEMENT: primo singolo del nuovo album ''Extinguish All Existence''
29/09/2025 - 18:04
SULPHUR AND MERCURY: pubblicano il nuovo singolo ''Summon the Seer''
28/09/2025 - 18:39
MELISSA BONNY: previsto per gennaio il suo album solista
28/09/2025 - 18:11
STARLIGHT RITUAL: ''Omenkillers'' è il nuovo singolo
28/09/2025 - 18:02
ALIEN ORCHESTRA: firmano con ROCKSHOTS Records
28/09/2025 - 17:57
WARRANT: guarda il nuovo video da ''The Speed of Metal''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     