ENSIFERUM: una data in Italia e il lyric video di ''From Order to Chaos''

Il canale YouTube della Metal Blade Records
ha diffuso il player per poter vedere il lyric video di From Order to Chaos
, brano del gruppo folk metal Ensiferum
.
Il singolo è incluso nell'ultimo disco Winter Storm
pubblicato nel 2024.
Inoltre la band ha annunciato un nuovo tour europeo insieme ai Freedom Call
che farà tappa in Italia per un unico concerto. Gli ENSIFERUM annunciano oggi il tour “Winter Storm Over Europe”, nuova serie di date che li vedranno tornare anche in Italia il prossimo anno per un unico appuntamento.
Il concerto si terrà l’8 gennaio 2026 al New Age di Roncade (TV).
Insieme a loro ci saranno anche i FREEDOM CALL e in apertura i DRAGONY.
I biglietti saranno in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita dalle ore 13:00 del 1° ottobre.
Dettagli:
ENSIFERUM
+ Freedom Call
+ Dragony8 gennaio 2026 – Roncade (TV), New Age
Biglietti:
MC2 Live | VivaTicket