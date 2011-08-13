     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Joker in the Pack - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/10/25
SANS ROI
Le Reve & La Vie

07/10/25
ARMOURED KNIGHT
The Quest for the Sacred Melody

07/10/25
OCCULT KENJI
Of Gods And Ancestors (Θεών και Προγόνων)

09/10/25
THORONDIR
Wächter Des Waldes

10/10/25
JOHN 5
Ghost

10/10/25
TESTAMENT
Para Bellum

10/10/25
HEADS FOR THE DEAD
Never Ending Night Of Terror

10/10/25
DEAD HEAT
Process of Elimination

10/10/25
BATTLE BEAST
Steelbound

10/10/25
LES BATARDS DU ROI
Les Chemins de l`Exil

CONCERTI

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/25
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ALCATRAZ - MILANO

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
HELL IN THE CLUB: in streaming il singolo ''Robert the Doll''
03/10/2025 - 13:49 (75 letture)

Shock
Venerdì 3 Ottobre 2025, 15.58.51
1
Purtroppo i nuovi pezzi mi dicono poco, un pò come FUBAR, e non c\'entra il cambio di vocalist. Aspettative molto basse.
RECENSIONI
82
80
87
89
ARTICOLI
09/10/2017
Live Report
HELL IN THE CLUB
Rock Town, Cordenons (PN), 07/10/2017
13/08/2011
Intervista
HELL IN THE CLUB
Che i giochi abbiano inizio!
 
ALTRE NOTIZIE
03/10/2025 - 13:49
HELL IN THE CLUB: in streaming il singolo ''Robert the Doll''
02/09/2025 - 10:34
HELL IN THE CLUB: a novembre esce ''Joker in the Pack'', ascolta il nuovo singolo
06/08/2025 - 21:36
HELL IN THE CLUB: presentano il nuovo singolo
01/11/2024 - 21:28
HELL IN THE CLUB: presentano il singolo ''Carolina Reaper''
10/04/2024 - 16:42
HELL IN THE CLUB: annunciata la nuova cantante
11/08/2023 - 09:18
HELL IN THE CLUB: online il lyric video di ''The Kid'' dal nuovo albumn
19/07/2023 - 09:43
HELL IN THE CLUB: il lyric video di ''Total Disaster''
05/06/2023 - 14:46
HELL IN THE CLUB: dettagli e singolo del nuovo album ''F.U.B.A.R.''
19/03/2022 - 00:07
HELL IN THE CLUB: pubblicano il video di ‘‘10 Years in the Slums’’
16/02/2022 - 17:17
HELL IN THE CLUB: annunciano il nuovo EP ''Kamikaze – 10 Years in the Slums''
ULTIME NOTIZIE
04/10/2025 - 00:43
AVATAR: i dettagli e il singolo ''Death and Glitz'' dal nuovo ''Don't Go in the Forest''
04/10/2025 - 00:40
DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG: ascolta ''Metal Sons'' da ‘‘Babylon‘‘
04/10/2025 - 00:28
LAZYWALL: il video della cover di ''Nothing Else Matters'' dei Metallica
03/10/2025 - 14:13
CRISTIANO FILIPPINI`S FLAMES OF HEAVEN: pubblicano il brano ''On The Wings Of Phoenix'' dal nuovo al
03/10/2025 - 14:10
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte nuove band alla lineup del 2026
03/10/2025 - 14:07
VIGLJOS: guarda la clip di ''The Rot''
03/10/2025 - 14:03
LEPROUS: disponibile un brano dal nuovo Live Album
03/10/2025 - 13:57
EQUILIBRIUM: previsto per il mese di novembre il nuovo album ''Equinox''
03/10/2025 - 13:53
MEGADETH: ecco la nuova ''Tipping Point''
03/10/2025 - 13:45
LES BATARDS DU ROI: ascolta il nuovo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     